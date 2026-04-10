Väsimatu Ojamets: kuidagi saame mees- ja naiskonna ära kaetud

Võrkpallihooaeg on niikuinii pikk, aga Ojamets sai märtsi alguses veelgi suurema koormuse, kui temast sai Alar Rikbergi lahkumisel ka Tartu Bigbanki treener. Tartu meeskond jätkas neljapäeval Eesti meistrivõistluste finaalseeriat, kuid Pärnu VK suutis teise mänguga seeria viigistada.

Kaks peatreeneri ametit toob Ojametsale ja teistele Tartu treeneritele ka logistilise väljakutse. "Paraku küll. Arvestades seda, et ma alustasin naiskonna peatreenerina ja mitte meeskonna, siis prioriteet on naised ja selge on see, et mehed on sinna kõrvale tõusnud, aga ma ei taha naiste ees võlgu jääda. Nad on tublid olnud see hooaeg, eriti hooaja teises pooles," rääkis Ojamets ERR-ile.

Neljapäeval, kui Ojamets oli meeskonna finaalmängul peatreener, alustas naiste trenni abitreener Valentin Kordas. Aga ka tema pidi meeste mängule jõudmiseks varem lahkuma ehk treeningu lõpetas klubijuht Hendrik Rikand. "Selline süsteem on, kuidagi saame ära katta," ütles Ojamets.

"Igal juhul, need mängud on meie jaoks tähtsad ja kui oleme võimelised tiitlit võitma, siis see on suur saavutus naiskonnale."

Andrei Ojamets Autor/allikas: Grete Isabel Huik

Samas ei ole see Ojametsa jaoks esmakordne kogemus, vähemalt ei pea praegu ka naiste koondist juhendama. "[2019. aastal] oli veel Eesti naiste koondis, meeste finaalid veel käisid ja ma pidin juba naiste koondisega olema, vot see oli logistika!" ütles Ojamets. "Rikand sõitis mulle Tallinnasse järgi, sõitsime Saaremaale, mängisime mängu ära, tõi mind Tallinnasse ja pärast Tartusse. Õnneks seda enam ei ole."

"Ma olin muidugi tunduvalt noorem, energiat oli ka rohkem!" naeris treener.

Meeste finaalseeria on viigis üks-üks, Tartu Ülikool/Bigbanki naiskond alustab finaaliseeriat Rae Spordikool/VIASTON-i vastu laupäeval. "Ma ise loodan, et seeria tuleb huvitav. Kindlasti ei tahaks, et see oleks ühepoolne, eriti Rae poole," sõnas Ojamets.

Rae esindus seeriat kindlasti kergeks ei tee, Ojametsa sõnul on mitmest koondislasest koosnevas naiskonnas ohtralt suurte mängude kogemust. Tartu Ülikooli naiskond on hooaja vältel ka mõnest mängijast ilma jäänud. "Alustasime hooaega 15 nimega, aga nüüd on meid rivis 11. Kolm vigastustega väljas, Janelle Leenurm mängib täna Viljandiga. Üle mõistuse pikka pinki meil pole, peame targalt tegutseme ja vaatama, kuidas sellest välja tuleme," sõnas Ojamets.

"Võib-olla tempo osakonnas oleme paremad, aga nurgast [Silvia] Pertens ja [Kristel] Allorg on arvestatav jõud, mille peal [Rae] võistkond elabki. Mõlemad pooled hakkavad proovima vastase mõjutamist alates servijoone tagant, väga tähtis saab olema, kui palju suudetakse vastast mõjutada," lõpetas Ojamets.