Väsimatu Ojamets: kuidagi saame mees- ja naiskonna ära kaetud

Võrkpall
Andrei Ojamets
Andrei Ojamets Autor/allikas: ERR
Võrkpall

Laupäeval algab Jüri Spordihoones võrkpalli naiste meistriliiga finaalseeria Rae Spordikool/VIASTON-i ja TÜ/Bigbanki vahel. Tartu Ülikooli peatreener Andrei Ojamets selgitas ERR-ile, kuidas meeskonna ja naiskonna peatreenerina kaht finaalseeriat tasakaalustada.

Võrkpallihooaeg on niikuinii pikk, aga Ojamets sai märtsi alguses veelgi suurema koormuse, kui temast sai Alar Rikbergi lahkumisel ka Tartu Bigbanki treener. Tartu meeskond jätkas neljapäeval Eesti meistrivõistluste finaalseeriat, kuid Pärnu VK suutis teise mänguga seeria viigistada

Kaks peatreeneri ametit toob Ojametsale ja teistele Tartu treeneritele ka logistilise väljakutse. "Paraku küll. Arvestades seda, et ma alustasin naiskonna peatreenerina ja mitte meeskonna, siis prioriteet on naised ja selge on see, et mehed on sinna kõrvale tõusnud, aga ma ei taha naiste ees võlgu jääda. Nad on tublid olnud see hooaeg, eriti hooaja teises pooles," rääkis Ojamets ERR-ile.

Neljapäeval, kui Ojamets oli meeskonna finaalmängul peatreener, alustas naiste trenni abitreener Valentin Kordas. Aga ka tema pidi meeste mängule jõudmiseks varem lahkuma ehk treeningu lõpetas klubijuht Hendrik Rikand. "Selline süsteem on, kuidagi saame ära katta," ütles Ojamets.

"Igal juhul, need mängud on meie jaoks tähtsad ja kui oleme võimelised tiitlit võitma, siis see on suur saavutus naiskonnale."

Andrei Ojamets Autor/allikas: Grete Isabel Huik

Samas ei ole see Ojametsa jaoks esmakordne kogemus, vähemalt ei pea praegu ka naiste koondist juhendama. "[2019. aastal] oli veel Eesti naiste koondis, meeste finaalid veel käisid ja ma pidin juba naiste koondisega olema, vot see oli logistika!" ütles Ojamets. "Rikand sõitis mulle Tallinnasse järgi, sõitsime Saaremaale, mängisime mängu ära, tõi mind Tallinnasse ja pärast Tartusse. Õnneks seda enam ei ole."

"Ma olin muidugi tunduvalt noorem, energiat oli ka rohkem!" naeris treener.

Meeste finaalseeria on viigis üks-üks, Tartu Ülikool/Bigbanki naiskond alustab finaaliseeriat Rae Spordikool/VIASTON-i vastu laupäeval. "Ma ise loodan, et seeria tuleb huvitav. Kindlasti ei tahaks, et see oleks ühepoolne, eriti Rae poole," sõnas Ojamets.

Rae esindus seeriat kindlasti kergeks ei tee, Ojametsa sõnul on mitmest koondislasest koosnevas naiskonnas ohtralt suurte mängude kogemust. Tartu Ülikooli naiskond on hooaja vältel ka mõnest mängijast ilma jäänud. "Alustasime hooaega 15 nimega, aga nüüd on meid rivis 11. Kolm vigastustega väljas, Janelle Leenurm mängib täna Viljandiga. Üle mõistuse pikka pinki meil pole, peame targalt tegutseme ja vaatama, kuidas sellest välja tuleme," sõnas Ojamets.

"Võib-olla tempo osakonnas oleme paremad, aga nurgast [Silvia] Pertens ja [Kristel] Allorg on arvestatav jõud, mille peal [Rae] võistkond elabki. Mõlemad pooled hakkavad proovima vastase mõjutamist alates servijoone tagant, väga tähtis saab olema, kui palju suudetakse vastast mõjutada," lõpetas Ojamets.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

võrkpalliuudised

17:33

Väsimatu Ojamets: kuidagi saame mees- ja naiskonna ära kaetud

15:20

Müügile tulid võrkpalli EM-i alagrupimängude päevapiletid

13:35

Rae võib Balti liigast loobuda: nõrke mänge oli liiga palju

11:57

Eesti võrkpallitalent tulevikust: loodan, et oskan oma pikkust ära kasutada

09.04

Pärnu viigistas võrkpallifinaali, taas läks tarvis kõiki geime Uuendatud

09.04

Selgus Euroopa liigaks valmistuva meeste võrkpallikoondise koosseis

09.04

TalTech/Nordaid asus pronksiseeriat juhtima

08.04

Selver x TalTech võitis otsustava geimi ja viigistas pronksiseerias seisu

06.04

Hurt ja Teppan võitsid Rumeenias karika, Allik Itaalias superkarika

04.04

Selver mängis pronksiseeria avavaatuses maha kahegeimilise edu

04.04

Mett: Tartu ja Pärnu võrkpallifinaal on tõeline maiuspala

04.04

Võrkpallifinaali avamäng läks otsustavasse geimi, Tartu alistas Pärnu

03.04

Laupäeval pannakse pall mängu võrkpalli EMV finaalseerias

31.03

Tartu Bigbank sai otsustavas mängus võidu ja pääses finaali

30.03

U-18 võrkpallikoondised lõpetasid EM-valiksarjades võidukalt

videod

sport.err.ee uudised

18:06

Eesti naiste jalgpallikoondis sai Tšehhi noortelt suure kaotuse

17:33

Väsimatu Ojamets: kuidagi saame mees- ja naiskonna ära kaetud

16:57

Eesti purjelaudur tuli U-17 vanuseklassi maailmameistriks

16:20

"Spordipühapäev": kuidas Eesti üliõpilasspordi potentsiaali realiseerida?

15:45

Zirk sai Stockholmis viienda koha: üritasin mõelda positiivselt

15:32

Evans ja Solberg sõitsid Horvaatias teelt välja, Jürgensonile katsevõit Uuendatud

15:20

Müügile tulid võrkpalli EM-i alagrupimängude päevapiletid

15:05

Eesti saalijalgpallikoondis läheb püüdma kohta MM-i põhiringis Uuendatud

14:40

Šotimaa kapten lahkub hooaja lõpus Liverpoolist

13:35

Rae võib Balti liigast loobuda: nõrke mänge oli liiga palju

12:58

Möödunud aasta parimaks spordiraamatuks valiti teos Kalevi suursõidust

11:57

Eesti võrkpallitalent tulevikust: loodan, et oskan oma pikkust ära kasutada

11:20

Porto 40 meetrilt löödud omavärav päästis Forestile Euroopa liigas viigi

10:18

Knicks alistas Celticsi, LeBron oli lähedal kolmikduublile

09:44

Tiitlikaitsja Fenerbahce kaotas juba viienda mängu järjest

loetumad

09.04

Suri endine kettaheite maailmameister Imrich Bugar

15:32

Evans ja Solberg sõitsid Horvaatias teelt välja, Jürgensonile katsevõit Uuendatud

09.04

Austria suusaliit peab läbirääkimisi Simon Ederiga

09.04

Sinneri seeria sai otsa, aga võit tuli

11:57

Eesti võrkpallitalent tulevikust: loodan, et oskan oma pikkust ära kasutada

09.04

Trauma peatas Sabalenka hea hoo ja liivahooaja algus venib

09.04

Laskesuusarahvas valis parimateks Ermitsa ja Siimeri

09.04

Pärnu viigistas võrkpallifinaali, taas läks tarvis kõiki geime Uuendatud

11:20

Porto 40 meetrilt löödud omavärav päästis Forestile Euroopa liigas viigi

08.04

Tartu Ülikool sai Eesti-Läti liiga põnevas finaalis valusa kaotuse

