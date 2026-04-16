Rae loovutas Tartule geimi, aga jõudis tiitli lävele

Kolme võiduni peetava finaalseeria teise mängu alguses haaras initsiatiivi võõrsil mänginud Rae, kes asus 6:1 juhtima. Tartu naiskond vastaseid enam kinni püüda ei suutnud, leppides 21:25 kaotusega, kirjutab Volley.ee.

Teises geimis põnevust ei tekkinud, kui külalised loovutasid tartlannadele vaid 12 punkti. Kolmandas geimis haarasid tartlannad 14:9 ja 18:13 eduseisu ning kuigi Rae võistkond jõudis 21:21 ja 22:22 viigini, kallutas Tartu võistkond tasavägise geimi 25:23 tulemusega enda kasuks.

Neljas geim algas võõrustajate dikteerimisel, kui kaheksa punkti järel hoiti 6:2 eduseisu. Rae püüdis Tartu kinni seisul 15:15, misjärel mindi võrdselt seisuni 19:19. Otsustavad sündmused toimusid Tartu esinduse 20:19 eduseisus, millele järgnes Rae 3:0 vahespurt. Geimi lõpus kasvas vahe neljapunktiliseks, mis tähendas külaliste 25:21 geimi- ja 3:1 (25:21, 25:12, 23:25, 25:21) mänguvõitu.

Hooaja isiklikule rekordile ühe punktiga alla jäänud Silvia Pertens tõi võitjatele 22 (+11) punkti. Vaid ühe eksimuse teinud Liis Kiviloo lisas 14 (+13) ja Kristel Allorg 11 punkti. Silmapaistva etteaste tegi ka mängu parimaks valitud Julija Mõnnakmäe, kes servis võitjate viieteistkümnest serviässast kuus. Nora Lember rõõmustas kodupublikut 19 (+8), Kairin Tammel 14 (+6), Liisbet Pill üheksa (+4) ja Ingris Suvi kaheksa (+2) punktiga.

Rae võidu võtmeks kujunes serv, kus jäädi 11 punktiga plussi: 15 ässa kõrvale kogunes vaid neli viga. Emajõelinna naiskond esksis omakorda 15 servil ja lõi seitse ässa ehk servil oldi kaheksaga miinuses. Rünnakul olid võistkonnad sisuliselt võrdsed, kui Rae lõi punktiks 37 ja Tartu 36 protsenti rünnakutest.

Finaalseeria jätkub laupäeval, 18. aprillil kell 17 Jüri Spordihoones. Rae naiskonna võidu korral saab seeria lõpu, Tartu võistkonna võit pikendaks seeria neljamänguliseks.