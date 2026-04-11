Ojamets Tartu kaotusest: meil on vaja kuskilt julgust juurde saada

Foto: Priit Mürk/ERR
Võrkpalli naiste Eesti meistrivõistluste finaalseeria algas Rae spordikooli kindla võiduga, kui koduväljakul alistati Tartu Ülikool 3:0. Meistriks tulekuks on vaja võita kolm mängu.

Eesti meistrivõistluste finaalseeria avavaatuse koduväljakul 3:0 võitnud Raele tõi 12 punkti temporündajast kapten Liis Kiviloo, kes oli eelnenud poolfinaalid tervise tõttu vahele jätnud. "Kuna mul oli nüüd siin kuuajaline paus, siis olin väga tahtmist täis ja selle pealt tuli hästi. Loodan, et suudan seda vormi hoida," naeris Kiviloo ERR-iga rääkides.

Tartu alustas finaali paremini, kuid Rae pööras tasavägise avageimi enda kasuks 17:20 kaotusseisult, kui suutis võtta järjest seitse punkti ning võitis lõpuks geimi 25:22. "Kogemust ei ole," tõdes Tartu naiskonna peatreener Andrei Ojamets. "Reaalselt on meie poole peal vaid üks mängija, kes on sellist finaali mänginud. See on Ingris Suvi. Me juhtisime 20:17 esimeses geimis ja siis järsku ühes asetuses lagunesime ära."

Kaks järgmist geimi kuulusid rünnakul selgelt peale jäänud Rae Spordikool/Viastonile juba 25:14 ülekaaluga. Lisaks kaptenile tõi 12 punkti tiimile ka diagonaal Kristel Allorg ning 11 punktiga panustas nurgaründaja Silvia Pertens.

"Me saime oma mängu käima, alguses ei toiminud meil blokk-kaitse üldse, aga pärast seda oli meil kõik perfektne," on Rae Spordikooli peatreener Raigo Tatrik rahul. Ojametsa sõnul kustutas Rae nende rünnaku ära hea kaitsemänguga.

"Ma tean, et mind hakatakse kividega loopima, aga see saal on võrkpalli jaoks madal - isegi naiste võrkpalli jaoks," ütles Tartu peatreener. "Me oleme harjunud Tartus selle palli kaitses vastuvõtus ikka üles tõstma, aga siin see pole võimalik ja sealt tulid ka vead, aga see ei olnud [kaotuse] peamine põhjus, kindlasti mitte."

Finaalseeria teine vaatus on neljapäeval kõrgema laega Tartu koduplatsil. Rae sidemängija Julija Mõnnakmäe loodab, et neil on fookus paigas kohe avapallist ja omavigu tehakse vähem. "Peaksime alustama natukene kindlamalt, lihtsate vigade arv on praegu suur, aga iga geimiga läksime paremaks ja tegime oma asju ära. Lõpuks hakkasime kaitset mängima," sõnas ta.

Ojametsa sõnul vajavad Tartu naised suuremat enesekusku. "Nagu öeldakse, et edu saavutavad mitte kõige targemad, mitte kõige andekamad vaid kõige julgemad. Meil on vaja seda julgust juurde saada kuskilt."

Toimetaja: Anders Nõmm

