X!

Rae võib Balti liigast loobuda: nõrke mänge oli liiga palju

Raigo Tatrik
Laupäeval algab Jüri Spordihoones võrkpalli naiste meistriliiga finaalseeria Rae Spordikool/VIASTON-i ja TÜ/Bigbanki vahel. Rae naiskonna peatreeneri Raigo Tatriku sõnul ootavad ilmselt ees tasavägised mängud, aga uue hooaja plaanid on klubi jaoks veel lahtised.

"Ma arvan, et väikeseks soosikuks me oleme, kuigi Balti liigas oli Tartu meist kaks kohta eespool. Ei oska ka samas öelda: ütleks, et täpselt võrdne," sõnas Tatrik enne finaalseeria algust.

Balti liiga hooaega tiitlikaitsjana alustanud Rae võitis küll põhiturniiri, aga jäi tänavu sootuks medalita. Tatriku sõnul oli seda lihtsam üle elada seetõttu, et poolfinaal Kaunase vastu oli väga hea mäng. "See oli meie poolt väga hea mäng ja Kaunase poolt kindlasti hooaja kõige parem mäng. Uus sidemängija, kes neil hooaja jooksul ei mänginud, andis neile ikka väga palju juurde. Tunnustame nende head mängu," tõdes Tatrik.

Rae peatreeneri sõnul on Balti liiga ja Eesti meistrivõistlusted naiskonna jaoks sama tähtsad. Kulda Rael veel pole. "Ei ole veel, ja ega tea, kas tulebki, sest Tartu on tugev," ütles ta.

"Tartul on kindlasti suurimad probleemid vastuvõtuga. Seal otsivad, vaatavad ja proovivad. See, et neil väga hea libero ikkagi pidi poole hooaja pealt selle hooaja katkestama, pani kindlasti väikse põntsu Tartu vastuvõtuosakonnale. Kindlasti see seeria sõltub väga palju vastuvõtust, et kuidas nemad saavad ja kuidas meie saame vastuvõtuga hakkama."

Tervisega kimpus kapten Liis Kivilood asendas poolfinaalis alles 15-aastane Mia Marta Kersa. "Noor talent tegi Viljandi Metalli vastu kolm väga head mängu. Alates jaanuarist on Mia väga häid mänge teinud ja ka U-20 vanuseklassi Eesti meistrivõistlustel tegi hiljuti väga head mängud poolfinaalis ja finaalis. Ma olen selle tüdrukuga väga rahul," kiitis Tatrik tulevikutähte.

Tatriku sõnul on naiskond finaalseeriaks piisavalt motiveeritud. "Kui sa jääd Balti liigas neljandaks, siis viimase tiitli võitmiseks annab see kõvasti jõudu, et uuesti end kokku võtta. Ei tähenda kuskilt seda, et oleks kevadväsimus või tullakse unisena trenni. See medalita jäämine Balti liigas meid kindlasti kannustab," kinnitas ta.

Rae peatreeneri sõnul peab kahe hooaja vahel tõsiselt mõtlema, kas sügisel Balti liigas jätkata või mitte. "Hooaeg oli pikk ja seal oli üksjagu nõrgemaid naiskondi sees, kellega mängimiseks pidi tegema väga pikki sõite Leetu või Lätti. Nõrku mänge oli liiga palju. Vaatame esmalt, kuidas see koosseis seal Balti liigas uuel hooajal üldse on, võib-olla on see variant, et keskendume ainult CEV karikale, seda mängime kindlasti ja Balti liiga jätame hoopis kõrvale."

Mängijate osas loodab Tatrik, et mõned naised leiaks piiri tagant uue klubi ning saaks välismaal uusi kogemusi. "Meie võistkond jääb kindlasti tugev," kinnitas ta siiski.

Naiste võrkpalli finaalseeria algab laupäeval kell 17 Jüri Spordihoones. Mängitakse kolme võiduni, seeria teine mäng toimub Tartus 16. aprillil ja kolmandat korda kohtutakse Jüris 18. aprillil.

Toimetaja: Anders Nõmm

