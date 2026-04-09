Pärnu viigistas võrkpallifinaali, taas läks tarvis kõiki geime

Pärnu jäi võõrsil kaks korda kaotusseisu, aga suutis sellest välja tulla. Kui teises geimis mängiti oma edu maha, siis neljandas selg-vastu-seina olukorras pandi geimi keskel järgmine käik juurde. Hoog jätkus lõpuni, sest otsustavas viiendas geimis ei antud Tartule suurt võimalust.

Pärnu rünnak oli 47 ja vastuvõtt 59 protsenti, nii blokist kui ka servilt teeniti kaheksa punkti. Tartu vastavad näitajad olid 38 ja 38 protsenti, seitse ja kuus punkti.

Daniel Ramirez Pita tõi Pärnule 22 punkti (+13), Taavet Leppik lisas 16 (+5), Toms Švans 13 (+6) ja Tristan Täht 12 punkti (+2). Martti Juhkami ja Jack Williams tõid kodumeeskonnale 16 punkti (+1 ja +9), Stefan Kaibald lisas 15 punkti (+4).

"Ma arvan, et olime enne viiendat võib-olla natuke liiga pehmed. Polnud seda ühtsust väljakul ja nagu peatreener ka meile ütles, et teda ei huvita, mis homme saab. Ta tahab, et hakkame täna juba väljakul hambaid näitama ja iga palli eest võitlema. Mitte, et okei - uus pall," sõnas Pärnu libero Alari Saar ERR-ile.

"Aga viiendas geimis sai otsustavaks meie hea serv. Suutsime neile servisurve peale panna. Pärast pooltevahetust tuli Läti poiss meile servima ja pani äkki viis servi või... ühesõnaga, Tartu oli hädas ja eks mäng algabki servist."

"Samas Tartu alustas viiendas geimis äkki kolme serviveaga... Kummal paremini serv õnnestub - mäng on ju 15 punktini. Iga punkt on ülioluline. Täna siis meile võit. Meie kodus said nemad võidu. Võrdne võrdsega."

Seega on mõlemad senised finaal- ja pronksimängud läinud viiegeimilisteks. Seeria kolmas kohtumine leiab aset pühapäeval, 12. aprillil Pärnus. Meistritiitli teenimiseks on tarvis teenida neli võitu.

Kuidas finaalseeriat enda kasuks kallutada? "Koduseinte ja kodufännide toel. Kodus ei taha keegi kaotada. Peame omi asju tegema ja ehk siis kaalukauss on meie poolel," vastas Saar.