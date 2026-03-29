TÜ/Bigbank alistas TalTechi kolmandat korda, finaalis ootab Rae Spordikool

Kolme võiduni peetud poolfinaalseeria kolmandas kohtumises Tartu naiskond sarnaselt geimi ei loovutanud, võites kodusaalis 3:0 (25:20, 25:14, 25:20) tulemusega kolmel viimasel aastal meistriks kroonitud TalTech/Nordaidi. Seeria esimeses mängus jäi Tartu naiskond peale 3:1 tulemusega, vahendab Volley.ee.

Võõrustajate poolel jõudis kahekohalise punktisummani neli mängijat, resultatiivseimana kogus Ingris Suvi 14 punkti. Kairin Tammel toetas võitjaid 11 ning Liisbet Pill ja Laura-Liisa Maiste kümne punktiga. Maren Mõrd ja Dzintra Lember tõid Tallinna võistkonnale kümme punkti.

Tartlannad lahendasid 49-protsendilise positiivse servi vastuvõtu juures punktiks 47 protsenti rünnakutest. Tallinna võistkonna samad näitajad olid vastavalt 32 protsenti ja 30 protsenti. Servipunkte märgiti võõrustajate arvele 11 ja kaotajate kontosse seitse, vigu kogune vastavalt üheksa ja kaheksa.

Seega selgitavad Eesti meistri Rae Spordikool/VIASTON ja Tartu Ülikool/Bigbank, kes alustavad kolme võiduni peetavat finaalseeriat Rae naiskonna kodusaalis. Kahel viimasel hooajal finaalis kaotanud Rae Spordikool/VIASTON läheb püüdma oma esimest meistritiitlit, Tartu Ülikool/Bigbanki viimane finaalkoht pärineb 2023. aastast ja meistritiitel 2019. aastast.

Samuti kolme võiduni mängitavas pronksmedaliseerias kohtuvad Viljandi Metall ja TalTech/Nordaid.