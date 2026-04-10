Eesti võrkpallitalent tulevikust: loodan, et oskan oma pikkust ära kasutada

Autor/allikas: Rae Spordikool/VIASTON
Võrkpalli naiste Eesti meistrivõistlustel alustavad laupäeval finaalseeriat Rae Spordikool/Viaston ja Tartu Ülikool/Bigbank. Pika hooaja jooksul on Rae naiskonnas esile kerkinud mitmeid uusi talente, kellest üks on Mia Marta Kersa.

Naiste võrkpalli uus lihvimata teemant asendas Eesti meistrivõistluste poolfinaalides edukalt Rae Spordikool/Viaston naiskonna kogenud kaptenit Liis Kivilood. 15-aastane temporündaja kusagil märkamatuks ei jää.

Paberi peal on Kersa pikkuseks 191 sentimeetrit. "Kui ma end viimati mõõtsin, siis olin 1.95 pikk. Ma ei tea, kui täpne see oli, aga seda see mõõdulint siis näitas. Ja ketsidega olen veel pikem," ütles ERR-ile Laagri koolis üheksandat klassi lõpetav Kersa, kes tõi poolfinaalseerias Viljandi Metalliga naiskonnale kokku 21 punkti.

Ta kogub mängukoormust hooaja jooksul erinevates liigades. Hiljuti tuli ta U-20 vanuseklassi Eesti meistriks Rae särgis ja sai parima tempomängija auhinna.

"Ma mängin siin naiste meistriliigas, siis naiste esiliigas mängisin, siis mängin U-20 vanuseklassi ja U-18 vanuseklassi. Need on kõik väga erinevad liigad, koosseisud on erinevad ning vahepeal läheb ikka raskeks nende harjumustega. Kõige huvitavam on siin meistriliiga naiskonnas mängida ja treenida, tase on kohe hoopis teine ja on ikka väga, väga huvitav," selgitas noor talent.

"Neid mänge ikka jagub niimoodi, et igal nädalavahetusel on ikka enamasti, vahel on ka mitu mängu ühel päeval ja siis tuleb kindlasti mõnele ära öelda. See koormus detsembris ja jaanuaris läks päris tihedaks, aga kuidagi sai hakkama ja anti puhkepäevi, et ikka püsiks ühes tükis," ütles Kersa, kes on perekonna esimene võrkpallur.

Esmalt proovis võrkpallitalent sulgpalli, siis kergejõustiku ja ujumist ning seejärel hakkas tõsisemalt tegelema võrkpalliga. "Ma olen kogu aeg liikunud ja sporti teinud. Kõik sõbrad käisid võrkpallis ja siis mõtlesin, et võiksin ka selle alaga tegeleda. Kuna ma olen nii pikk, siis see andis kohe edu ja treenerid on siin väga toredad," kinnitas Kersa.

"Seetõttu hakkaski võrkpall meeldima ja siin ma nüüd olen. Saalivõrkpalli olen kaks hooaega mänginud ja enne seda mängisin aasta rannavõrkpalli. Õpingud lähevad mul ka hästi," tõdes ta. "Võtan ka trennist vabu päevi, kui on vaja õppimist korda saada. Nüüd ootab ees gümnaasiumi osa. Profiks saamisest on väga vara veel rääkida, kuid loodaks küll, et oskan oma pikkust ära kasutada ja Eestist kuhugi edasi liikuda," lisas noor võrkpallur.

Koondisekarastusega naistega Rae Spordikool/Viaston tiimis harjutamine ja mängimine annab noorele palju julgust ja teadmisi. "Siin on iga trenn väga õpetlik. Õpin tõesti väga palju ja vahepeal tuleb isegi liiga palju informatsiooni: et seda kõike endale pähe saada läheb vahepeal raskeks ja asjad ikkagi ununevad ära. Ma arvan, et kuna ma olen nii pikk, siis hetkel minu pluss võib olla blokk, aga miinuseks on serv ja kindlasti ka rünnak ja selle tugevus ning kõik sellega kaasnev. Palju tööd on veel ees," kinnitas ta.

Laupäeval kell 17 astub noor temporündaja Jüri spordihoones koos Rae naiskonnaga publiku ette, kui algab Eesti meistrivõistluste finaal Tartu Ülikool/ Bigbank naiskonna vastu. Mängitakse kolme võiduni.

Toimetaja: Anders Nõmm

