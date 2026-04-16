Ojamets teisest kaotusest: me ei mängi võrkpalli, milleks oleme võimelised

"Esimene geim tuli meile üllatavalt kergelt, aga teadsime, et see ei kesta lõpuni nii," tõdes mängu lõpus ERR-iga rääkides Rae peatreener Raigo Tatrik. "Jäin rahule servi vastuvõtuga, see pidas, saime rasked servid kätte."

"Kolmas-neljas geim nad panid veel servi juurde ja üritasid meid sellega rivist välja lüüa, mingil määral see õnnestus, aga pidasime survele vastu ja saime sellega hakkama," kinnitas Tatrik.

Kolmandas geimis juhtis Tartu 21:14, aga lubas siis Rael võita seitse punkti järjest ja viigistada. Geimilõpp kuulus ikkagi võõrustajatele, aga neljandas geimis mängiti samuti maha viiepunktiline edu.

"Me ei mängi päris seda võrkpalli, milleks oleme võimelised," sõnas Tartu peatreener Andrei Ojamets. "Ühes geimis seda näitasime, aga meil tekivad arusaamatud augud, kus mängime viie-kuuepunktilised eduseisud maha. Võistkond mängis samas täna tunduvalt paremini, välja arvatud see õnnetu teine geim. Täna olime julgemad, nagu ma ütlesin, et meil oli natuke liiga palju aukartust mõne Rae mängija vastu: kui tahate võita, siis unustage ära. Leedu ja Läti võistkondadel küll ei olnud sellist aukartust ja seepärast nad olid ka võidukad."

Kolme võiduni peetav finaalseeria jätkub laupäeval, 18. aprillil kell 17 Jüri Spordihoones. Rae naiskonna võidu korral saab seeria lõpu, Tartu võistkonna võit pikendaks seeria neljamänguliseks.