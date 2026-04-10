Zirk sai Stockholmis viienda koha: üritasin mõelda positiivselt

Stockholmis alanud kõrgetasemelisel ujumisvõistlusel näitas avapäeval eestlastest parimat taset Kregor Zirk, kes murdis 400 meetri vabaujumises finaali ja Eesti hooaja tippmargi.

Olümpiafinalist Zirk alustas Swim Open Stockholmi nimelist võistlust 400 meetri vabaujumisega. Eelringis ujus ta välja aja 3,51,77 peal.

"Päris hea, olen pigem positiivselt üllatunud sellise aja üle," lausus eestlane pärast seitsmenda ajaga edasi pääsemist. "Tunnen end hästi ja finaalis näen mõningaid elemente nagu pöörete kiirus ja üldine taktika, kust õnnestub ehk aega kärpida."

See ka õnnestus: finaalis suutis 26-aastane Zirk välja ujuda aja 3.51,36, mis andis kokkuvõttes viienda koha. "Soojendusujumisel tundsin end juba väga hästi ja teadsin, et kolm meest seal keskmistel radadel lähevad kiiresti enda teed, sest on selle ala spetsialistid," selgitas Zirk pärast finaali.

"Üldpildis olen väga rahul ja tegelikult ujudes arvasin, et olen isegi veel tiba kiirem, aga olen ajaga väga rahul."

Kõrgetasemelise finaali võitis Pariisi olümpiamängude hõbemedalist Oliver Klemet ajaga 3.43,14. Teise koha teenis tema kaasmaalane Johannes Liebmann (3.44,59), hõbedast lahutas Lucas Henveaux'd (3:44,61) vaid kaks sajandikku. Eestlase ette mahtus ka rootslane Victor Johansson (3.50,00).

Enne võistlust ei pannud Zirk endale suuri ootusi, sest viimase kuu jooksul segas sportlast kõhugripp ja üldine enesetunne treeningutel oli pigem tagasihoidlik. Ujuja tõdes, et eduka avapäeva taga oli eelkõige suhtumine.

"Õige suhtumine aitas mul ujuda väga korraliku tulemuse. Juba eile nägin vanu tuttavaid ja üritasin lihtsalt olla positiivses mõtteviisis ning mitte üle muretseda aegade pärast. Sain sellega hästi hakkama ja ootan huviga järgmisi võistluspäevi," kommenteeris Zirk.

Kuni pühapäevani kestvatel võistlustel stardib Zirk veel 200- ja 800 m vabaujumises ning 200 m liblikujumises.