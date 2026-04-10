Zirk sai Stockholmis viienda koha: üritasin mõelda positiivselt

Ujumine
Kregor Zirk.
Kregor Zirk. Autor/allikas: Jarek Jõepera
Ujumine

Stockholmis alanud kõrgetasemelisel ujumisvõistlusel näitas avapäeval eestlastest parimat taset Kregor Zirk, kes murdis 400 meetri vabaujumises finaali ja Eesti hooaja tippmargi.

Olümpiafinalist Zirk alustas Swim Open Stockholmi nimelist võistlust 400 meetri vabaujumisega. Eelringis ujus ta välja aja 3,51,77 peal.

"Päris hea, olen pigem positiivselt üllatunud sellise aja üle," lausus eestlane pärast seitsmenda ajaga edasi pääsemist. "Tunnen end hästi ja finaalis näen mõningaid elemente nagu pöörete kiirus ja üldine taktika, kust õnnestub ehk aega kärpida."

See ka õnnestus: finaalis suutis 26-aastane Zirk välja ujuda aja 3.51,36, mis andis kokkuvõttes viienda koha. "Soojendusujumisel tundsin end juba väga hästi ja teadsin, et kolm meest seal keskmistel radadel lähevad kiiresti enda teed, sest on selle ala spetsialistid," selgitas Zirk pärast finaali.

"Üldpildis olen väga rahul ja tegelikult ujudes arvasin, et olen isegi veel tiba kiirem, aga olen ajaga väga rahul."

Kõrgetasemelise finaali võitis Pariisi olümpiamängude hõbemedalist Oliver Klemet ajaga 3.43,14. Teise koha teenis tema kaasmaalane Johannes Liebmann (3.44,59), hõbedast lahutas Lucas Henveaux'd (3:44,61) vaid kaks sajandikku. Eestlase ette mahtus ka rootslane Victor Johansson (3.50,00).

Enne võistlust ei pannud Zirk endale suuri ootusi, sest viimase kuu jooksul segas sportlast kõhugripp ja üldine enesetunne treeningutel oli pigem tagasihoidlik. Ujuja tõdes, et eduka avapäeva taga oli eelkõige suhtumine.

"Õige suhtumine aitas mul ujuda väga korraliku tulemuse. Juba eile nägin vanu tuttavaid ja üritasin lihtsalt olla positiivses mõtteviisis ning mitte üle muretseda aegade pärast. Sain sellega hästi hakkama ja ootan huviga järgmisi võistluspäevi," kommenteeris Zirk.

Kuni pühapäevani kestvatel võistlustel stardib Zirk veel 200- ja 800 m vabaujumises ning 200 m liblikujumises.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

ujumisuudised

15:45

Zirk sai Stockholmis viienda koha: üritasin mõelda positiivselt

09.04

Zirk testib vormi kõrgetasemelisel võistlusel: tibusid loetakse suvel

01.04

Eneli Jefimova kavatseb 200 meetrit tõsisemalt sihikule võtta

20.03

Austraalia ujuja purustas imetrikoode ajastu 50 meetri maailmarekordi

20.03

Paraujuja Matz Topkin sai esimese robotkäe: super, et selliseid asju luuakse!

20.03

Eneli Jefimova tuli esimest korda NCAA meistriks

15.03

Heas hoos Maari Randväli uuendas taas Eesti rekordit

13.03

Maari Randväli võttis enda nimele 100 meetri seliliujumise Eesti rekordi

12.03

Eesti tippujujad alustavad hooaega rahvusvahelistel välisvõistlustel

12.03

Eesti lestaujujad teenisid MK-etapil 26 medalit

09.03

Eesti ujumiskoondis tuli Balti meistrivõistlustel teiseks

26.02

VAHVA VIDEO | Tribuntsov pani suusad alla ja Himma hüppas basseini

21.02

Rekordit parandanud Jefimova ujus NCAA kõigi aegade üheksanda tulemuse

15.02

Zirk Swim Cupi avapäeval langes 43 aasta vanune Eesti rekord

14.02

Zirk korraldab Tartus omanimelist võistlust

06.02

Zirk omanimelise võistluse eel: pealtvaatajad saavad unikaalse kogemuse

02.02

Jefimova lõpetas NCAA põhihooaja võiduga, Antoniak püstitas rekordi

30.01

Ujumisliidu president: Eestil on vaja professionaalset sportujumiskeskust

24.01

Jefimova ja NC State said valitsevalt NCAA meistrilt selgelt lüüa

19.01

Jefimova jätkas NCAA hooaega kindlate võitudega

sport.err.ee uudised

18:06

Eesti naiste jalgpallikoondis sai Tšehhi noortelt suure kaotuse

17:33

Väsimatu Ojamets: kuidagi saame mees- ja naiskonna ära kaetud

16:57

Eesti purjelaudur tuli U-17 vanuseklassi maailmameistriks

16:20

"Spordipühapäev": kuidas Eesti üliõpilasspordi potentsiaali realiseerida?

15:45

Zirk sai Stockholmis viienda koha: üritasin mõelda positiivselt

15:32

Evans ja Solberg sõitsid Horvaatias teelt välja, Jürgensonile katsevõit Uuendatud

15:20

Müügile tulid võrkpalli EM-i alagrupimängude päevapiletid

15:05

Eesti saalijalgpallikoondis läheb püüdma kohta MM-i põhiringis Uuendatud

14:40

Šotimaa kapten lahkub hooaja lõpus Liverpoolist

13:35

Rae võib Balti liigast loobuda: nõrke mänge oli liiga palju

12:58

Möödunud aasta parimaks spordiraamatuks valiti teos Kalevi suursõidust

11:57

Eesti võrkpallitalent tulevikust: loodan, et oskan oma pikkust ära kasutada

11:20

Porto 40 meetrilt löödud omavärav päästis Forestile Euroopa liigas viigi

10:18

Knicks alistas Celticsi, LeBron oli lähedal kolmikduublile

09:44

Tiitlikaitsja Fenerbahce kaotas juba viienda mängu järjest

08:54

Tiitlikaitsja McIlroy tegi Mastersil suurepärase avapäeva

08:11

Kuusk jäi Poolas põnevusmängu järel karikafinaali ukse taha

09.04

Närvilise alguse ületanud Mistra võitis finaalseeria avamängu

09.04

Baskimaa velotuuril sai etapivõidu kohalik mees

09.04

Eesti U-17 jalgpallikoondis sai teada vastased kodusel EM-il Uuendatud

