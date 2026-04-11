Zirk alistas oma põhialal pea kaheaastase vahe järel taas kahe minuti piiri

Kolmas võistluspäev Stockholmis algas Zirki jaoks 200 m liblikujumise eelringidega. Eestlane ujus targalt ja jõudu säästvalt ning aeg 2.00,09, viis ta kuuendana õhtusesse finaali. "Oli selge, et finaali pääsemiseks ei pea ma ülemäära kiirelt ujuma ja seega proovisin teha kontrollitud soorituse ning nii ka läks," ütles 26-aastane ujuja pärast /eelujumist.

Finaali alustas Zirk hästi ja hoidis 100 meetri pöördes kolmandat kohta, esimesed neli meest mahtusid 0,78 sekundi sisse. 150 m pöördes oli eestlane neljas ja ka finišiseina puudutas ta neljandana, kuid tugeva ajaga 1.57,49.

"Ma tean, et ma ei ole siin tippvormis, mis tähendab, et kõiki nippe ja trikke, nagu ma tegin Pariisi olümpial, ma kasutada ei saa," selgitas Zirk pärast finaali, mis tõstis ta Euroopa hooaja edetabelis kuuendaks.

"Selle valguses panimegi treeneriga taktika paika ehk veealused osad on näiteks veidi lühemad kui tiitlivõistlustel, kuid üldpildis suutsin asjad hoida korras ning erilist "haamrit" lõpus ka ei tulnud. Võtan selle aja rõõmuga vastu," kinnitas ta.

Aeg 1.57,49 on märgiline ka seetõttu, et alla kahe minuti ujus Zirk viimati seda distantsi 620 päeva tagasi ehk Pariisi olümpiamängude finaalis, mille ta lõpetas seitsmendana. Pärast seda on eestlane tavabasseinis võistelnud vaid endanimelisel mõõduvõtul veebruaris.

"Hullumeelne, et nii pikk aeg on olnud, see on peaaegu kaks aastat," ütles Zirk. "Kaua tehtud, kaunikene ning olles täiesti aus, siis enne võistlust ma mõtlesin, et kui ma suudan alistada kahe minuti piiri, siis oleksin väga õnnelik. Aga ujusin hoopis 1.57."

Poodiumi kaks esimest kohta hõivasid ameeriklased Gabriel Jett (1.55,81) ja Dare Rose (1.55,88). Zirki ette mahtus ka poolakas Adrian Jaskiewicz (1.56,62). Eestlast ootab Stockholmis ees veel kõrvalala, 800 meetri vabaujumine.