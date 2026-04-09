Zirk testib vormi kõrgetasemelisel võistlusel: tibusid loetakse suvel

Kregor Zirk. Autor/allikas: Jarek Jõepera
Viimaste suveolümpiamängude seitsmes mees Kregor Zirk testib sel nädalalõpul võistlusvormi kõrgetasemelisel võistlusel Stockholmis.

26-aastane Zirk veetis märtsis kolm nädalat Tais enda rahvusvahelise treeninggrupiga, kus lisaks tugevatele treeningutele pidi tegelema ka haigusega.

"Treeninglaager oli väga hea ja tegime olulise bloki suve silmas pidades, kuid poole peal sain kõhugripi, mis siiski jättis pitseri kogu laagrile," sõnas Zirk.

"Viimane kuu olen treeninud Eestis ja tegelikult ootan kõige rohkem võistlemist. Olen seda tõesti igatsenud. Enesetunne võiks olla küll parem ja hoog ei ole see, mis ma ehk sooviksin, kuid tibusid loetakse suvel," lisas Zirk, kes plaanib aprillis võistelda ka Bergenis.

Zirk märgib, et hooaja teravik on suunatud augustis toimuvateks Euroopa meistrivõistlustele. "Stockholmi võistlus on tegelikult alles minu esimene tavabasseini mõõduvõtt rahvusvahelistes vetes peale Pariisi olümpiamänge."

"Saame Stockholmist olulise tagasiside treeningutele ning mais ootab mind kolmenädalane kõrgmäestikulaager Andorras, seejärel olümpiavõitja Adam Peaty nimeline tippvõistlus ja suvel valmistun EM-iks peamiselt kodus," ütles kanadalase Tom Rushtoni käe all harjutav eestlane.

Stockholmis võtab Zirk mõõtu 200, 400 ja 800 meetri vabaujumises ning enda põhialal 200 meetri liblikujumises.

Toimetaja: Henrik Laever

