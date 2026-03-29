Verstappen kaalub karjääri lõpetamist: on see seda kõike väärt?

Vormelisport
Max Verstappen
Max Verstappen Autor/allikas: SCANPIX/Jun Da Tan/ABACA
Vormelisport

Neljakordne vormel-1 maailmameister Max Verstappen rääkis BBC-le oma rahulolematusest MM-sarja tehniliste muudatustega ning lisas, et kaalub karjääri lõpetamist.

Alates 2021. aastast neljal järjestikusel aastal maailmameistriks tulnud Verstappen oli juba mullu oma Red Bulli masinaga hädas, kuid suutis hooaja viimasest kümnest sõidust kuus võita ning üldarvestuses ikkagi teisele kohale kerkida.

Tänavusest hooajast tehti tehnilistes regulatsioonides kardinaalseid muudatusi, mida vormeliekspert Tarmo Klaar nimetas ETV spordisaate stuudios "täiesti pretsedendituks". Kõige paremini on uutele reeglitele pihta saanud Mercedese võistkond ning Kimi Antonelli ja George Russell on alustanud hooaega kolme võiduga kolmest.

Verstappen saavutas hooaja avaetapil Austraalias kuuenda koha, pidi seejärel Hiinas katkestama ning ületas Jaapani GP-l finišijoone kaheksanda mehena. Pühapäevase põhisõidu järel tunnistas ta BBC-ga rääkides, et ei naudi enam vormeliga sõitmist.

"Ma mõtlen kõigele, mis rajal ja selle ääres toimub. Olen oma eluga väga õnnelik. Aga olen hakanud mõtlema, kas see kõik on seda väärt või naudin ma kodus perega olemist rohkem?" sõnas 28-aastane Verstappen.

Neljakordne maailmameister ütles, et pahameel ei tulene tulemustest. "Võin seitsmenda ja kaheksanda kohaga vabalt leppida. Ma tean, et sa ei saa kogu aeg domineerida ja esimeseks või teiseks tulla, iga kord pjedestaalikoha nimel võidelda," rääkis ta. "Aga kui oled seitsmes või kaheksas ja sa ei naudi sõitu, tervet protsessi selle taga, siis ei tundu vormelipiloodiks olemine loomulik."

Uusi regulatsioone kritiseeris ta siiski teravalt: "Muidugi proovin selle kõigega kohaneda, aga nii ei ole hea võidu sõita. [Muudatused] on võidusõidule halvad. Ühel hetkel tekib tunne, et ma ei taha seda enam teha Jah, me teenime palju raha, see on tore, kuid päeva lõpuks ei tee ma seda raha eest. See on mu suurim kirg. Tahtsin seda teha lapsena ja ei osanud siis unistadagi, kui edukaks ma saan."

"Ma tahan rooli taga rõõmu tunda ja ennast nautida. Praegu ma seda ei tee."

17-aastaselt vormel-1 sarjas debüüdi teinud ning järgmisel aastal esimese etapivõidu teeninud Verstappen osales eelmisel nädalal Saksamaal toimunud kereautode kestvussarja etapil ning ütles otse välja, et ei pea tingimata vormelispordis tegutsema. "Mul on käsil mitu projekti, mille osas tunnen suuremat kirge. Mitte ainult GT3 võidusõidud, aga ka tiimiga olemine. Seda on tõeliselt tore üles ehitada," rääkis ta.

"Ma ei kaoks ära, kui vormelikarjääri lõpetaks. Ma leian alati tegevust ja naudiksin erinevaid asju. Aga see teeb mind päris kurvaks, et me üldse sellest räägime. On, mis on. Keegi ei pea mulle kaasa tundma, kõik saab korda."

Vormel-1 hooaeg jätkub mai alguses Miamis ning BBC kirjutas, et vormelibossid kavatsevad vahepeal kohtuda ning reeglimuudatusi arutada. Miami GP toimub 3. mail.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Verstappen kaalub karjääri lõpetamist: on see seda kõike väärt?

