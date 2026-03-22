Max Verstappeni põige kereautodele kulmineerus disklahviga

Max Verstappen Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Gruppe C Photography
Neljakordne vormel-1 maailmameister Max Verstappen osales käimasoleval nädalavahetusel Saksamaal toimuva kereautode kestvussarja etapil, aga esialgu võidukas jõuproov lõppes siiski diskvalifitseerimisega.

Hollandlane tegi kaasa NLS-i (Nürburgring Langstrecken-Serie) hooaja teisel etapil - avaetapp jäeti ilmaolude tõttu ära -, kus võistlejatel tuli läbida enam kui 24-kilomeetrist ringrada nelja tunni jooksul.

Ta aitas oma Mercedes-AMG / Verstappen Racing võistkonna GT3 klassi kvalifikatsioonis parima startikohani ja ka põhisõit lõpetati koos Jules Gounoni ja Daniel Juncadellaga kindlalt esimestena, aga hiljem nende tulemus tühistati.

Kohtunikud avastasid, et sõidu jooksul kasutati 28 rehvi, aga lubatud maksimum on 24. See tähendas, et võitjaks kerkis hoopis Rowe Racingu paar Dan Harper - Jordan Pepper.

NLS-i hooaeg kestab Nürburgringil oktoobrini ja koosneb kümnest etapist. Seejuures pidanuks laupäevane võistlus algselt toimuma 28. märtsil, aga seoses Verstappeni võimaliku osalemisega nihutati kuupäev nädala võrra varasemaks.

NLS-i sarjas on viimastel hooaegadel võistelnud ka Ralf Aron.

Toimetaja: Siim Boikov

