Kuusmaa: meie mäng ei sõltu ühest või kahest mängijast

Tartu Ülikool alistas seeria avamängus kodusaalis Kalev/Cramo 98:85. "Lisakäigu andis Bryce McBride'i tagasitulek, saime lihtsamini palli üle tuua. Üldjoones kiidan kõiki mängijaid. Mängujoonisest peeti kinni. Neljandal veerandajal võis olla see, et Kalev/Cramo võis olla väsinud, sest nemad lõpetasid veerandfinaalseeria kolmapäeval. Aga keda see huvitab, sest meie pidime karikafinaali samasuguses olukorras mängima. Kokkuvõttes oli äge ja kõrgetasemeline mäng," rääkis Kuusmaa ERR-ile.

Tartu meeskonnas teenis mänguaega kümme mängijat, ainsatena jäid pingile Rait-Riivo Laane ja Rando Roos. "Mul on kasutada suhteliselt suur rotatsioon. Praegu meie mäng ei sõltu ühest või kahest mängijast. Kõik, kes lähevad väljakule teavad, mis nende ülesanded seal on. See, mismoodi Hannes Saar, Rasmus Andre ja Robert Valge kaitses rassisid, oli muljetavaldav," lisas Kuusmaa.

Kalev/Cramo juhendaja Kris Killing ei jäänud rahule enda hoolealuste kaitsemänguga. "Juba esimesel veerandajal ei saanud rahul olla. Teisel veerandajal suutsime teatud momentidel oma reeglitest kinni pidada. Aga kui üks mees reegli vastu eksib, siis tavaliselt juhtuvadki sellised asjad. Eks peame selle videopildi pealt üle vaatama. Kasvõi lõpus see [Karl-Johan] Lipsu otsustav kolmene. Sama asi oli karikafinaalis. Seda sai treenitud, aga kui jälle ei reageeri, siis ongi raskem," ütles Killing.

Seeria teine kohtumine toimub kolmapäeval, 1. aprillil Tallinnas Nord spordihoones.