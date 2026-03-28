Tartu Ülikool alistas avamängus Kalev/Cramo 13 punktiga

Tasavägiselt kulgenud avaveerandi järel haaras teisel veerandil initsiatiivi Tartu Ülikool, kes juhtis vahepeal kuue punktiga (44:38). Kalev/Cramo suutis vahe viimaste minutitega tasa teha ja poolajapausile mindi 48:48 viigiseisul.

Kolmandal veerandil liiguti punkt-punktis ning enne viimast veerandit oli seis napilt kodumeeskonna kasuks 75:74. Tartu Ülikool jäi küll viimasel veerandil korraks taha, ent pääses peagi juhtima 84:77 ja teenis tugeva lõpu toel 13-punktilise võidu.

Mõlemad meeskonnad tabasid kahepunktiviskeid 61-protsendilise täpsusega, aga Tartu Ülikool oli kolmepunktivisetel märksa parem (36% vs 26%). Lauavõitluses jäi Tartu meeskond peale 41-31 ja ka resultatiivseid sööte andsid võitjad rohkem (20-14).

Võitjate poolel tegi vägeva esituse Karl Johan Lips, kelle arvele jäi 34 minutiga 23 punkti, 15 lauapalli ja seitse resultatiivset söötu. Markus Ilver tõi Tartu Ülikooli resultatiivseimana 25 silma. Severi Kaukiainen viskas Kalev/Cramo kasuks 17 punkti. Hugo Toom ja Tyson Acuff panustasid mõlemad 16 punkti.

Seeria teine kohtumine toimub kolmapäeval, 1. aprillil Tallinnas Nord spordihoones.