Tartu Ülikool mängib Eesti-Läti liiga finaalis täismaja ees

Kolmapäeval Eesti-Läti korvpalliliiga finaalmängu võõrustav Tartu Ülikool Maks & Moorits teatas, et otsustavaks mänguks enam pileteid saadaval pole.

Tartu Ülikool alustas tänavust Eesti-Läti liiga hooaega 12 järjestikuse võiduga ning kuigi põhiturniiri lõpus saadi kolm järjestikust kaotust, lõpetas Tartu klubi esikohaga. Veerandfinaalis alistati Pärnu Transcom kahes mängus, poolfinaalis läks Kalev/Cramo vastu vaja otsustavat kolmandat mängu, aga Tartu Ülikool teenis enam kui 2700 pealtvaataja ees otsustava võidu ja pääses esimest korda ühisliigas finaali.

Meister selgub seeria asemel ühe kohtumisega, mida võõrustabki just põhiturniiri esinumber. Tartu Ülikool teatas pühapäeva hilisõhtul, et taaskord mängitakse täismaja ees. "Te tegite seda taas! Kolmapäevane Eesti-Läti liiga finaalkohtumine on välja müüdud! Pange vaim valmis, kolmapäeval läheb kodusaalis mölluks," kirjutas Tartu Ülikool Maks & Moorits ühismeedias.

Klubi spordidirektor Janar Talts ütles pühapäeval ETV spordisaate stuudios, et Valmiera inimestele on kõrvale pandud kuni 150 piletit.

Pronksimäng Riia VEF-i ja Kalev/Cramo vahel toimub teisipäeva õhtul Riias.