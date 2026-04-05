Talts Eesti korvpalli arengust: sisemine konkurents viib edasi

Sel hooaja Eesti-Läti ühisliigas võimsat minekut näidanud Tartu Ülikool pidi poolfinaalis küll igipõlise rivaali BC Kalev/Cramoga mängima otsustavas mängus, aga koduseinad kandsid esinumbri seerias kaks-üks võidule ja ühtlasi finaali. Teises poolfinaalis suutis Valmiera Läti siseasjas alistada Riia VEF-i.

Meistri ja kolmanda koha selgitamisel seeriat ei ole: võitja võtab ühe otsustava mänguga kõik. Pronksimäng Kalev/Cramo ja VEF-i vahel toimub teisipäeva õhtul Riias, finaal kolmapäeva õhtul Tartu Ülikooli spordihoones.

"Oleme Valmieraga kaks korda mänginud see hooaeg. Esimese võitsime, küll see esimene poolaasta ei näita väga midagi. Teise kaotasime, aga see polnud nii elu ja surma peale. Nüüd kolmapäeval on näha, kuidas mõlemad meeskonnad suudavad valmis olla," rääkis Talts ERR-ile. "Valmiera on teinud siiamaani unistuste hooaja, sarnaselt meile. Aga meil võiks olla nuppe, mida kasutada. Treenerite töö, taktika, kuidas nad meeskonna valmis sätivad."

Tartu Ülikooli parim tulemus ühisliigas on kolmas koht, finaalis mängitakse seega esimest korda. "Klubi jaoks suur samm edasi. Parim tulemus Eesti-Läti liigas on pronksmedal, kus võitsime Kalev/Cramot jällegi, mis oli magus," ütles Talts. "Aga kui mõtleme finaali peale, kuidas meeskond läbi ei põleks? Aeg näitab, aga õnneks oleme see hooaeg mänginud karikamänge – võitsime seal ja saime karika omale. Ma arvan, et mehed on piisavalt kogenud ja valmis selleks kolmapäevaseks mänguks."

Tartu Ülikooli suureks trumbiks on kahtlemata korvpallifännid, kes on viimastel aastatel teinud kodusaali tõeliseks karukoopaks. "Viimased mängud ja eelmise aasta finaalid näitasid, et kui on head mängud ja variant võita, siis Tartu inimene on kohal ja elab meile kaasa," ütles Talts.

Eesti korvpalli meistriliiga: Tartu Ülikool Maks & Moorits - BC Kalev/Cramo Autor/allikas: Airika Harrik/ERR

Publikunumbrid on kohati uskumatud: esimest poolfinaalseeria mängu Kalev/Cramoga käis vaatamas üle 2100 inimese, otsustavat mängu lausa üle 2700. Tuhat inimest on Tartus üsnagi tavapäraseks saanud, finaaliks on vaja aga Valmiera rahvale üle saja pileti jagada.

"Hea on, kui saad ise kontrollida, ei pea võõraid sisse laskma! Kodupublik on oluline meie jaoks," naljatles Talts.

Kuidas selline toetajaskond klubi aitab, sponsoritega laua taha istumine on kindlasti lihtsam? "Kui võidad tiitleid, siis kindlasti on. Aga mitte ainult sponsorite jutule, kõige tähtsam on fännid, kes saali tulevad, kes toetavad klubi piletiostuga. Kui suudame selle lumepalli veerema panna, siis tulevad toetajad-sponsorid järgi. Võidud on spordis olulised!" ütles Talts.

Tartu Ülikool alistas tänavu Eesti karikafinaalis Kalev/Cramo ja jahib nüüd ühisliiga tiitlit. Pärast seda on vaja veel Eesti meistritiitel kindlustada, aga kas tähtsam on alistada lätlased või kodused konkurendid? "Kui sellel nädalal küsid, siis ütlen, et Eesti-Läti tiitel. Aga kui kogu hooaega vaadata, siis kõige tähtsam on võita hooaja viimane mäng. See tähendab, et Eesti meistritiitel on kõige tähtsam," vastas Talts Aet Süvarile.

Aet Süvari ja Janar Talts Autor/allikas: ERR

Spordimaailm areneb kiirelt, kuidas Eesti korvpall saab sammu pidada eelkõige lähinaabritega ja ka järgmise sammu teha? "Eks samm-sammult üritame ju paremaks saada. Üks asi on finantsiline pool, teine asi on mängijate pool. Keda sul on saada, keda ei ole, mis sarjades mängida. Sisemine konkurents viib edasi, meie konkurents Cramoga aitab ka meid. Cramo on olnud Eesti esiklubi aastaid, aastakümme isegi. Vahepeal Pärnu tuli ja ajas kaarte sassi, aga sisemine konkurents viib edasi ja me kiikame ikkagi Euroopa poole, tahame sinna ka minna ja seal kaugemale jõuda," vastas Talts.

"Iga asi võtab aega, peame genereerima erinevaid võimalusi, saama eelarvet suuremaks, leida paremaid mängijaid, klubi poolt suurendada, professionaalsemaks muuta. Iga asi võtab aega, üleöö ei juhtu midagi."