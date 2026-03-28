Hollas ja Remmelg said Mehhikos üheksanda koha

Heleene Hollas ja Liisa Remmelg. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Rannavõrkpallurid Heleene Hollas ja Liisa Remmelg jõudsid Mehhikos Nayaritis toimuval Challenge taseme MK-etapil 16 parema sekka ja lõpetasid turniiri üheksanda kohaga.

Otse põhiturniirile pääsenud ja 18. asetust omanud Eesti esiduo alustas B-alagrupi mänge 2:0 (21:13, 21:18) võiduga Hiina paari Kaiyue Jiangi – Jie Dongi üle, vahendab Volley.ee.

Teises alagrupimängus mindi vastamisi Jaapani duoga Asami Shiba – Reika Murakami ning selle kohtumise võitsid jaapanlannad 2:0 (21:15, 21:17). See tähendas, et alagrupis said Hollas ja Remmelg teise koha ning pääsesid 24 parema sekka.

24 parema seas mindi vastamisi brasiillannade Alessandra Rezende Jardimi ja Priscila Lima de Aragaoga, kes pääsesid põhiturniirile läbi kvalifikatsiooni. Eesti esipaar suutis mängu võita tulemusega 2:1 (21:11, 15:21, 15:10) ja edenes seega 16 parema sekka.

Järgmiseks vastaseks oli samuti läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile jõudnud Saksamaa paar Mareet Maidhof – Tabea Schwarz ning selles mängus pidid Hollas – Remmelg tunnistama vastase 2:0 (21:19, 21:16) paremust. Selle kaotusega sai Eesti paar üheksanda koha.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Hollas ja Remmelg said Mehhikos üheksanda koha

