X!

Kuivonen ja Jürgenson said Hiina MK-etapil üheksanda koha

Rannavõrkpall
Eva Liisa Kuivonen ja Liisa-Lotta Jürgenson.
Eva Liisa Kuivonen ja Liisa-Lotta Jürgenson. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Rannavõrkpall

Rannavõrkpallurite Eva Liisa Kuivoneni ja Liisa-Lotta Jürgensoni jaoks lõppes Hiinas Qidongis toimuv Futures taseme MK-etapp laupäeval üheksanda kohaga.

A-alagrupis ühe võidu ja ühe kaotuse vastu võtnud Kuivonen ja Jürgenson pääsesid alagrupi teistena 12 parema sekka, aga mängus veerandfinaali koha peale jäid 2:0 (21:14, 21:19) peale Hiina konkurendid Ming Zhuang ja Jiaying Wang, vahendab Volley.ee.

Eesti paari konkurentsist lülitanud Zhuangi ja Wangi saatis edu ka veerandfinaalis – 2:1 (16:21, 21:17, 15:12) alistati teine Hiina paar Tong Yu ja Aheidan Mushajiang.

Poolfinaalidesse jõudsid Hiina turniiril ainult kohalikud esindused: Zhuangi ja Wangi kõrval veel Kaiyue Jiang ja Mingli Zhou, Xu Yan ja Xinyi Xia ning Kadeliye Halaiti ja Siyu Qi.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

võrkpalliuudised

18:16

Kuivonen ja Jürgenson said Hiina MK-etapil üheksanda koha

31.07

Kuivonen ja Jürgenson tulid Qidongi MK-etapil alagrupis teiseks

30.07

Rebel ja Kais jäid Hiinas napilt põhiturniirilt eemale

27.07

Tallinna rannavolle MK-etapi põhiturniirile pääses kaheksa Eesti paari

26.07

Paide liival triumfeerisid Piik – Kender ja Ploomipuu – Hanimägi

24.07

Hollas ja Remmelg piirdusid MK-etapil põhiturniiriga

22.07

Kuivonen ja Jürgenson piirdusid Hiinas kvalifikatsiooniga

20.07

Eesti rahvuskoondis alustab EM-i ettevalmistust 16 mängijaga

17.07

Eesti rannavollepaarid said Ida-Euroopa U-20 MV-l hõbeda ja pronksi

17.07

U-20 EEVZA-l pääses poolfinaali kaks Eesti paari

15.07

Tartu Bigbank kohtub eurosarjas Šveitsi, Pärnu Võrkpalliklubi Slovakkia klubiga

12.07

Võrkpall lubab Venemaa tagasi mängima

11.07

Lukas ja Rikand tulid U-18 MM-il üheksandaks

10.07

Rannavolleduo Hollas – Remmelg pääses teist korda EM-ile

10.07

Lukas ja Rikand alustasid U-18 MM-i põhiturniiri ühe võidu ja ühe kaotusega

videod

sport.err.ee uudised

18:58

Prantsusmaa korvpalliliit ei luba valitsevat meistrit kõrgliigasse

18:49

Ogier tegi Soomes karmi avarii ning viidi koos kaardilugejaga haiglasse Uuendatud

18:16

Kuivonen ja Jürgenson said Hiina MK-etapil üheksanda koha

17:44

Ebras Tour de France'i eel: tuleb uskuda, et jõuan Nice'i kohale

17:24

Varjun püsis kodusel profiturniiril 20 hulgas, Jegersilt samuti tugev päev Uuendatud

17:21

Esinumbri alistanud Mölder pääses Dublinis finaali

15:42

Eesti rannajalgpallikoondis jäi Kasahstanile alla

15:06

Garmin võistlussarja neljas etapp sai Pärnus hoo sisse

14:32

UEFA: FIFA juhtkond on kaotanud jalgpallipere usalduse

13:57

Chelsea sai 10 miljoni naela suuruse trahvi

13:20

WRC promootor vahetas omanikku: FIA sõnul on tegu ralliajaloo suurima tehinguga

12:33

Eesti neljapaat sai EM-il üheksanda koha, kahepaat 12.

11:59

Hunter Bell jahib täiuslikku kuldaastat: kaks kulda on käes, kaks veel ees

11:21

Chelsea mängija sai pärast dopingujuhtumi lahendamist loa väljakule naasta

10:42

Autolt löögi saanud Roglic jätab Vuelta eel kaks võidusõitu vahele

loetumad

31.07

Rootsi jalgpallifännid vandaalitsesid Tallinna Lilleküla staadionil Uuendatud

08:57

FIFA loobub vastuolulisest MM-i investeerimiskavast

31.07

Kergejõustiku EM-il osaleb 20 Eesti sportlast

31.07

Soome rallit juhib Ogier, Virves parim WRC2 arvestuses

31.07

Narva Trans teenis võõrsil olulise võidu Uuendatud

31.07

Tribuntsov võitis Sloveenias uue Eesti rekordiga

14:32

UEFA: FIFA juhtkond on kaotanud jalgpallipere usalduse

31.07

IFK Göteborg mõistis Tallinnas toimunud vandalismi hukka ja vabandas

08:13

Lajal pääses Vancouveris finaali ja kerkib taas Eesti esinumbriks

31.07

Nuudi saatis esimese asetusega vastase reketeid pakkima

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo