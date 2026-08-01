Kuivonen ja Jürgenson said Hiina MK-etapil üheksanda koha

A-alagrupis ühe võidu ja ühe kaotuse vastu võtnud Kuivonen ja Jürgenson pääsesid alagrupi teistena 12 parema sekka, aga mängus veerandfinaali koha peale jäid 2:0 (21:14, 21:19) peale Hiina konkurendid Ming Zhuang ja Jiaying Wang, vahendab Volley.ee.

Eesti paari konkurentsist lülitanud Zhuangi ja Wangi saatis edu ka veerandfinaalis – 2:1 (16:21, 21:17, 15:12) alistati teine Hiina paar Tong Yu ja Aheidan Mushajiang.

Poolfinaalidesse jõudsid Hiina turniiril ainult kohalikud esindused: Zhuangi ja Wangi kõrval veel Kaiyue Jiang ja Mingli Zhou, Xu Yan ja Xinyi Xia ning Kadeliye Halaiti ja Siyu Qi.