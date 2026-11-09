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Tartu Bigbank alustab eurosarja võõrsil Šveitsi klubi Näfelsi vastu

Võrkpall
Tartu Bigbank
Tartu Bigbank Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Võrkpall

Teisipäeval, 10. novembril alustab võrkpalli CEV Challenge Cupi mängudega Tartu Bigbank, kui kohtub avaringis võõrsil Šveitsi klubi Näfelsi Axpo Volleyga.

Mäng algab Eesti aja järgi kell 20.30, otsepilti kohtumisest kahjuks ei toodeta. Kordusmäng peetakse 19. novembril kell 19 Tartus.

Möödunud hooajal sai Näfels Šveitsi meistriliigas teise koha, samuti lõpetati hõbedaselt riigi karikavõistlused. Möödunud eurohooaeg lõppes Challenge Cupi üheksanda kohaga.

Tartu Bigbank on tänavust Elme Messer Balti liigat alustanud hästi, võites kõik senipeetud kolm mängu. Bigbanki peatreener Andrei Ojamets sõnas eurokohtumise eel, et ollakse heas seisus. "Oleme kodust liigat alustanud kolme võiduga ja selles osas nuriseda ei saa. Kindlasti saame mingeid asju paremini teha, aga üldjoontes on seis hea. Vigastusest välja tulev Kaspar Timusk tegi eile trennis kõik kaasa ja liigub seega paremuse poole. Sõidame Šveitsi 12 mehega, maha jäid libero Karl Eerik Läänaru ja Mattias Meresaar," sõnas Ojamets.

Šveitsi meeskonnas on neli välismaalast – argentiinlasest sidemängija Ezequiel Vazquez ja nurgaründaja Valentin Durdos, ameeriklasest diagonaal James Ryan Norris ning rootslasest tempomees Patrik Johansson, ülejäänud on kohalikud mehed. Hooaega alustasid nad üsna kehvasti, saades esimesest neljast kohtumisest vaid ühe võidu.

"Saime vastaselt kaks mänguvideot – rohkem polnud nad nõus videoid vahetama –, mingi pilt on ees. Üritavad mängida kiiret võrkpalli, aga midagi ületamatut nende alistamine olla ei tohiks. Peame muidugi oma asjad korrektselt ära tegema ning kohalike oludega harjuma – mängusaali lagi on vaid 7.20 m kõrge ja peame sellega arvestama. Igal juhul oleme võimelised neid võitma ja seda ka sinna tegema läheme," lisas Ojamets, kes saab meeskonnaga kerge treeningu teha ka esmaspäeva õhtul. "Reisigraafik on hea, ööund kellelgi raisku ei lähe ja saame enne mängu teha kaks trenni."

Toimetaja: Maarja Värv

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