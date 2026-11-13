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Audentes/Solarstone'ist jagu saanud esiliigaklubi jõudis karika poolfinaali

Võrkpall
Eesti Maaülikool/Embach
Eesti Maaülikool/Embach Autor/allikas: volley.ee
Võrkpall

Võrkpalli Aadu Luukase karikavõistlustel selgus kolmas poolfinalist, kui esiliigaklubi Eesti Maaülikool/Embach alistas põnevusmängus 3:2 (25:15, 25:27, 25:22, 19:25, 18:16) Audentes/Solarstone'i ja jõudis poolfinaali.

Poolfinaalis on Kirsto Kollo juhendatava Maaülikooli meeskonna vastaseks tiitlikaitsja Pärnu Võrkpalliklubi, vahendab volley.ee.

Võitjate parim oli 27 punktiga (+12) Hergo Hansman, Allar Keskülla lisas 15 punkti (-1) ning Riivo Rüütel ja Mattias Rahuoja lisasid kumbki 11 silma (+3 ja +11). Maaülikooli vastuvõtt oli 59 ja rünnak 39 protsenti, blokist saadi 11 punkti, servil löödi kuus ässa ja tehti 20 viga.

Carl Kreek tõi Audentesele 26 punkti (+14), Mark Norman Soome arvele kogunes 12  (-1) ja Rasmus Priimägi arvele üheksa punkti (+5). Audentese meeskonna vastuvõtt oli 60 ja rünnak 35 protsenti, blokist saadi 18 ja servilt neli punkti (14 viga).

Sel aastal mängitakse veerandfinaalides vaid üks kohtumine madalama asetusega meeskonna kodus.

Viimane poolfinalist selgub laupäeval, kui Võru Barrus VK ja Selver x TalTech kohtuvad kell 17 Võrus.

Veerandfinaalpaarid:

Võru Barrus Võrkpalliklubi – Selver x TalTech

Tartu Bigbank – Structura/Tartu vald 1:0

Audentes/Solarstone – Eesti Maaülikool/Embach 0:1

Pärnu Võrkpalliklubi – Tallinna Ülikool 1:0

Poolfinaalid peetakse "kodus-võõrsil" süsteemis. "Kodus-võõrsil" väljalangemismängude korral on võitjaks see võistkond, kes võidab mõlemad mängud. Kui mõlemad võistkonnad võidavad ühe mängu, siis mängitakse kuldne geim. Kuldne geim mängitakse ühe 15-punktilise tie-break geimina, mille puhul on saavutatud vähemalt kahepunktiline eduseis.

Sel aastal osaleb karikavõistlustel 11 meeskonda, võitjad selguvad 16. detsembril Tallinnas Unibet Arenal toimuval finaalipäeval.

Toimetaja: Maarja Värv

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