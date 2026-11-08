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Tatrik tähistas isadepäeva võrkpallisaalis: tahan lastega kaasas käia

Võrkpall
Foto: ERR
Võrkpall

Isadepäeval külastas ETV spordisaate stuudiot Rae Spordikool/VIASTON-i peatreener ja kolme lapse isa Raigo Tatrik, kes rääkis, kuidas hoida tasakaalu nende kahe rolli vahel.

Tatrik tuli stuudiosse otse Rakverest, kus võitis Spordiklubi Tats/Rae Spordikooli noormeestega Eesti karikavõistlustel pronksmedali. "Isadepäev nagu ikka, spordisaalis!" ütles Tatrik. "See on mu enda soov. Ise soovin seal olla ja teha ka noortega. Ise olen valinud oma võrkpallikooli tegemise ja see mulle meeldib, tahan teha noortega ka tööd."

Tema ampluaa on päris lai, alates noortest kuni võrkpallikoondislasteni Rae naiskonnas. "Olengi samm-sammult teinud, ajasin võrkpallikooli asja ise, tegelesin ja õppisin. Sealt see samm edasi naiskonna juurde, mõtlesin, et olen küps ja proovin. Nüüd on kuus aastat seda naiskonda tehtud. Tundub, et saab hakkama," rääkis treener.

Tatrik on kolme lapse isa ja ega käbi ei kuku kännust kaugele: 19-aastane Lisandra mängib isa juhendamisel Rae naiskonnas, 15-aastane Andero aitas hiljuti FC Flora U-19 võistkonnal alistada Londoni Chelsea ja kaheksa-aastane Randar on samuti armastuse võrkpalli vastu avastanud.

Kuidas paps kõige sellega toime tuleb? "Võtan nädal korraga, püüan kõigile võrdselt aega leida. Õnneks on mu abikaasa mind 20 aastat toetanud, ilma temata on raske," ütles Raigo Tatrik.

"Tuleb aus olla, Chelsea mäng tõi pisara silma. Need emotsioonid, mis lapsed on pakkunud, on korralikud. Pisike poiss tegeleb kolmandat aastat võrkpalliga, käib võistlustel ja tundub, et naudib seda. Tahan lastega kaasas käia, vaadata, mis nad suudavad ja teevad!" lisas treener.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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