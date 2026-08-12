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Hollase ja Remmelga EM lõppes kahe kaotusega

Rannavõrkpall
Rannavõrkpalli Eesti meistrivõistlused
Rannavõrkpalli Eesti meistrivõistlused Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Rannavõrkpall

Eesti rannavõrkpallipaar Heleene Hollas - Liisa Remmelg sai Euroopa meistrivõistlustel Poolas Stare Jablonkis kaks kaotust ja langes konkurentsist.

Hollas - Remmelg jäid avamängus alla esimese asetusega Läti paarile Tina Graudina - Anastasija Samoilova 25:27, 14:21. Seejuures tasavägisemas geimis oli eestlannadel ka üks geimpall.

Teises kohtumises tuli veel kindlamalt tunnistada Hispaania paari Sofia Izuzquiza Corulla - Tania Moreno Matveeva 21:15, 21:16 paremust. See tähendas, et 21. paigutusega eestlannadel tuli piirduda alagrupiturniiriga.

Tegemist oli Hollase ja Remmelga teise EM-iga. Seejuures mullu Düsseldorfis kaotati samuti kaks alagrupimängu ja ka siis oli üheks vastaseks Izuzquiza Corulla, küll teise paarilisega.

Toimetaja: Siim Boikov

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