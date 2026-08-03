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Võsu Beach House Cupi esikohad läksid Eesti esipaaridele

Rannavõrkpall
Heleene Hollas ja Liisa Remmelg.
Heleene Hollas ja Liisa Remmelg. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Rannavõrkpall

Pühapäeval kulmineerus Eesti rannavolle suvetuur Võsu rannas Võsu Beach House Cupiga. Esikohad teenisid Eesti esipaarid Mart Tiisaar ja Dmitri Korotkov ning Heleene Hollas ja Liisa Remmelg.

Naiste poolfinaalidest tagasid pääsu esikoha peale mängima lisaks Hollasele ja Remmelgale soomlannad Anniina Parkkinen ja Vilhelmiina Prihti. Eesti esipaar alistas poolfinaalis 2:0 (21:11, 21:17) Lenna Kuusiku ja Gerli Gulli. Parkkinen ja Prihti olid 2:0 (21:16, 21:17) paremad kaasmaalastest Sara Sinisalost ja  Maisa Kyröläisest, vahendab volley.ee.

Tuuliste oludega finaalis suutsid Hollas ja Remmelg võimalusi ära kasutada ning alistasid Parkkinese ja Prihti 2:0 (21:17, 21:15), teenised tänavuse suvetuuri teise etapivõidu. Kolmanda koha saavutasid Sinisalo ja Kyröläinen, mängides kolmanda koha kohtumises 2:0 (21:6, 21:9) üle Kuusiku ja Gulli.

Beach House Cupi hilisemad võitjad Tiisaar ja Korotkov alistasid tulises poolfinaalis 2:1 (21:13, 16:21, 28:26) Rasmus Meiuse ja Karl Maidle. Teises poolfinaalis alistasid Urmas Piik ja Armin Kender 2:0 (21:11, 21:19) Siim Ennemuisti ja Patrik Parijõgi.

Finaalis avageimi järel leidsid Tiisaar ja Korotkov end kaotusseisust. Teise geimi võiduga viidi mäng otsustavasse geimi, kus kaht paari jäi lahutama vaid kaks punkti. Pjedestaali kõrgeimale astmele tõusid Tiisaar ja Korotkov võiduga 2:1 (16:21, 21:15, 15:13).

Kolmanda koha teenisid Rasmus Meius ja Karl Maidle, alistades pronksimängus Ennemuisti ja Parijõgi. 

Toimetaja: Lisette Holst

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