TalTech/Nordaid alistas pealinna derbis Viimsi/Tallinna Ülikooli

Võrkpalli naiste meistriliigas toimus reede õhtul pealinna derbi, kus vastamisi läksid TalTech/Nordaid ja Viimsi/Tallinna Ülikool. Külalised pakkusid kodunaiskonnale südi vastupanu, kuid otsustavatel hetkedel suutis oma paremuse maksma panna TalTech/Nordaid.

TalTechi spordihoones 502 pealtvaataja ees peetud kohtumist alustas kodunaiskond kindlalt. Avageimis haaras TalTech/Nordaid kiirelt 9:3 eduseisu, kasvatas selle 16:9-le ning võitis geimi 25:16, vahendab Volley.ee.

Teises geimis sai paremini minema Viimsi/Tallinna Ülikool, kes juhtis 11:6 ja hoidis eduseisu 16:11-ni. TalTech suutis aga viiepunktilise kaotusseisu tagasi mängida ja pööras geimi lõpu enda kasuks. Veel geimi lõppfaasis oli seis 20:20 viigis, kuid kodunaiskond võttis 25:21 geimivõidu.

Kolmandas geimis haaras TalTech taas initsiatiivi, minnes juhtima 9:5 ja 16:12. Viimsi/Tallinna Ülikool ei andnud siiski alla ja püsis vastasel kannul. Geimi lõpp kujunes tasavägiseks, kuid võõrustajad suutsid eduseisu hoida ja võitsid geimi 25:22. Nii kuulus kohtumine 3:0 (25:16, 25:21, 25:22) tulemusega kodunaiskonnale.

Võitjate resultatiivseim oli 18 punktiga Raili Hunt, kelle arvele kogunes parimana ka neli serviässa. Maren Mõrd lisas 12 ja Merilin Paalo üheksa punkti. Külaliste parimana tõi Simona Sova 16 punkti, olles ühtlasi kohtumise paremuselt teine punktitooja. Siret Kaukver aitas kaotajaid üheksa punktiga.

TalTech paistis silma eelkõige tugeva serviga, lüües kohtumise jooksul 12 serviässa. Viimsi/Tallinna Ülikool lõi seitse serviässa. Samuti oli kodunaiskond edukam rünnakul, kus realiseeriti 48 protsenti rünnakutest vastase 37 protsendi vastu. Kordust saab vaadata Delfi spordiportaalis.

TalTech/Nordaid tõusis võiduga põhiturniiri tabelijuhiks, kui kahe mänguga on kogutud maksimaalsed kuus punkti ja vastastele ei ole loovutatud ühtegi geimi. Samuti kuue punktiga järgneb Rae Spordikool/VIASTON, kes on pidanud ühe kohtumise rohkem ja saanud kahe võidu kõrvale ühe kaotuse.

Tartu Ülikool/Bigbank ja Viljandi Metall on kogunud ühe mänguga kolm ning BARRUS/Võru VK samuti ühe vastasseisuga kaks punkti. Viimsi/Tallinna Ülikoolil on kolmest mängust kirjas üks punkt, Audentese SG-l punktiarvet avanud ei ole. Pühapäeval kell 15 jagavad Viljandi Spordikeskuses punkte Viljandi ja Võru naiskond.