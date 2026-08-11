Hollas ja Remmelg alustavad karjääri teist EM-i maailmameistrite vastu

Eesti rannavõrkpalli esipaar Heleene Hollas ja Liisa Remmelg alustab kolmapäeval Poolas Stare Jablonkis oma karjääri teist Euroopa meistrivõistlust. Kui mullu Düsseldorfis toimunud EM-il oli eestlannade jaoks suurturniir veel uus kogemus, siis tänavu minnakse võistlustulle rahulikumalt.

Maailma edetabelis 40. kohal paiknevad Hollas ja Remmelg tegid EM-debüüdi aasta tagasi Saksamaal. Toona kaotasid nad kõik kolm alagrupimängu ja lõpetasid turniiri 25. kohal. Üks vastastest oli ka Läti paar Tina Graudina ja Anastasija Samoilova, kes krooniti hiljem maailmameistriteks.

Tänavusel EM-il kohtuvad eestlannad Graudina ja Samoilovaga taas, kuid seekord juba avamängus. Eesti paar on A-alagrupis 21. asetusega, maailmameistrid on paigutatud esimeseks. Lisaks neile kuuluvad gruppi Ukraina paar Valentyna Davidova ja Anhelina Khmil ning Hispaania duo Sofia Izuzquiza Corulla ja Tania Moreno Matveeva.

"Rivo kirjutas põhimõtteliselt kohe "palju õnne", sest loos väga ei hellitanud. Aga tavaliselt meile sobivad tugevamad vastased, see utsitab ka ennast paremini mängima. Lõpuks on seal kõik tugevad tiimid ja mängida tuleb oma parimat mängu," rääkis Remmelg.

Ka Eesti koondise peatreener Rivo Vesik tõdes, et loos oleks võinud eestlannadele paremini minna, kuid tugevat alagruppi ei saa vabanduseks tuua.

"Võimalused alagrupist edasi saada on olemas, aga peame enda maksimumi lähedal mängima. Lõpuks pole vahet, mis alagruppi kuuluda. Kui tahetakse võita, siis peab mängima," ütles Vesik.

EM-ile eelnenud nädalatel on Hollas ja Remmelg saanud võistelda ka kõrgetasemelistel turniiridel. Eelmisel nädalal mängisid nad Hamburgi kõrgeima kategooria MK-etapil, kus kaotasid kvalifikatsiooni avaringis Saksamaa paarile Elea Beutelile ja Paula Schürholzile 1:2. Nädal varem võitsid eestlannad kodusel Võsu Beach House Cupil finaalis 2:0 Soome paari Anniina Parkkineni ja Vilhelmiina Prihti.

Kui mullu oli EM-i eel pinge suurem, siis tänavu tunneb Eesti paar end enda sõnul kindlamalt. Hollase sõnul on ka füüsiline vorm hea.

"Suurt elevust nii palju ei ole, kui eelmisel aastal oli, ja see on hea. Füüsiline vorm on samuti hea ja kui me suudame peaga mängus püsida, siis on kõik võimalik," ütles Hollas.

Tänavu pole Hollas ja Remmelg endale konkreetset lõppkohta eesmärgiks seadnud. Eelkõige soovitakse väljakul oma võimed välja mängida ja turniiri nautida.

Eesti paari avamäng Graudina ja Samoilova vastu algab kolmapäeval kell 10.50.