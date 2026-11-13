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Marie Miileni servid aitasid Audentese Balti liigas esimeste punktideni

Võrkpall
Võrkpalli naiste Balti liiga: Rae Spordikool/Viaston – Audentese SG/NT
Võrkpalli naiste Balti liiga: Rae Spordikool/Viaston – Audentese SG/NT Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Võrkpall

Elme Messer naiste võrkpalli Balti liigas oli reedene võistluspäev Eesti naiskondadele jaoks edukas, sest nii Rae Spordikool/VIASTON kui ka Audentese SG/NT saavutasid kodusaalis võidu Läti võistkonna üle.

Audentese SG/NT teenis Balti liigas hooaja esimese võidu, alistades kodusaalis 3:1 (25:27, 25:18, 25:16, 25:14) Riia Võrkpallikool/LU. Avageim kujunes tasavägiseks ning kuigi Audentes suutis 20:23 ja 22:24 kaotusseisust jõuda geimpallini (25:24), jäid 27:25 tulemusega peale külalised. Seejärel haaras Eesti võistkond mänguohjad enda kätte, võites kolm järgmist geimi kindla ülekaaluga, vahendab kohtumise käiku volley.ee.

Võitjate resultatiivseim oli 21 punktiga (+15) Maria Elizabeth Jefanov, kelle arvele jäi 16 rünnakupunkti, kolm blokipunkti ja kaks serviässa. Keira Liina Lukas aitas võitjaid 14 ja Karolin Raudla 12 punktiga. Eriliselt paistis silma sidemängija Marie Miilen, kes lõi koguni seitse serviässa. Elisabeth Tomson kogus 11 punkti, sealhulgas viis blokipunkti. Riia Võrkpallikool/LU resultatiivseim oli 16 punktiga Šarlote Šlitere.

Audentes oli vastastest selgelt üle rünnakul, kus võitjate efektiivsus oli 46%. Riia naiskond lahendas rünnakuid 32-protsendiliselt. Serviässasid kogus Eesti võistkond 13 ja külalised kümme ning blokipunkte vastavalt kümme ja viis. Servi vastuvõtul olid seevastu paremad lätlannad, kelle positiivne vastuvõtt oli 40% ja Audentesel 21%.

Rae Spordikool/VIASTON võttis teise võidu, alistades Tuule spordihoones 3:0 (25:21, 25:16, 25:22) tulemusega Läti noortevõistkonna. Avageimis haarasid võõrustajad kiirelt initsiatiivi, minnes 11:4 ja 16:9 juhtima. Lätlannad suutsid geimi lõpus vahet vähendada, kuid Rae esindus jäi peale 25:21. Teises geimis oli Eesti võistkonna ülekaal kindlam ja geim võideti 25:16. Kolmandas geimis jõudsid lätlannad 18:18 viigiseisuni, kuid Rae naiskond hoidis seejärel nappi eduseisu ja vormistas 25:22 geimivõiduga kohtumise lõpptulemuse.

Võitjate resultatiivseim oli 12 punktiga (+9) Liis Kiviloo, kelle arvele jäi 50-protsendilise efektiivsusega kaheksa rünnakupunkti ja kolm blokipunkti. Brita Männilaan lisas 11 punkti (+3), sealhulgas kolm serviässa, ning Anna Gontsarova kaheksa punkti (+2). Külaliste resultatiivseim oli 13 punktiga Alise Armale.

Rae võistkond oli vastastest selgelt üle rünnakul, kus võitjate efektiivsus oli 38% ja kaotajatel 24%. Serviässasid kogus Rae naiskond üheksa ja Läti võistkond kuus, kuid blokis kogusid lätlannad kuus ja võõrustajad kolm punkti.

Reedese võidu järel tõusis Rae naiskond kuue punktiga viiendalt kohalt teiseks. Audentese SG/NT teenis hooaja esimesed kolm punkti, kuid jätkab kolme kohtumise järel tabelis kuuendal kohal. Põhiturniiri juhib seitsme punktiga tiitlikaitsja Kaunase VDU.

Laupäeval, 14. novembril kell 14 võõrustab Audentes kodusaalis Läti noortevõistkonda, kes on kaotanud kõik viis senist kohtumist ja jätkab tabeli lõpus. Kell 15 läheb Rae Tuule spordihoones vastamisi Riia Võrkpallikool/LU-ga.

Tartu Ülikool/Bigbank jätkab võistlusnädalat kell 16 Riias, kohtudes seni mõlemad mängud võitnud RSU-ga. Pühapäeval kell 12 ootab tartlannasid Kaunases ees kohtumine valitseva meistri Kaunase VDU-ga.

Toimetaja: Anders Nõmm

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