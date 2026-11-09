Venno alustas uues riigis edukalt, Viiber pälvis Saksamaal MVP auhinna

Sealne liigahooaeg on alanud ning Vennol on kaks kohtumist seljataga. Esmalt saadi 3:0 (25:11, 25:11, 25:12) jagu Hedayahst, eestlase arvele kogunes omade parimana 19 punkti (+16; kuus serviässa). Seejärel saadi 3:0 (25:22, 25:20, 25:20) jagu ka Al Abtisami meeskonnast, Vennolt üheksa punkti (+5), vahendab Volley.ee.

Araabia Ühendemiraatides mängiv Robert Täht aitas Al Jazira taas võidule Föderatsiooni karikasarja alagrupimängus, kui 3:0 (25:15, 25:21, 25:15) saadi jagu Ajmanist. Tähe arvele kogunes 14 punkti (+10).

Silvia Pertensi ja rahvusnaiskonna peatreeneri Pekka Seppäneni koduklubiks olev Puijo Wolley sai Soome kõrgliigas võidulisa, kui sai 3:1 (19:25, 25:22, 25:16, 25:20) jagu LP Vampulast. Pertensi arvele jäi oma naiskonna resultatiivseimana 17 punkti (+10). Tabelis on Puijo 19 punktiga liidrikohal.

Saksamaa meistriliigas jätkab tabeli tipus Robert Viiberi ja Andres Jefanovi koduklubiks olev Düreni Powervolleys. Lõppenud nädalal alistati 3:0 (25:17, 25:16, 30:28) Netzhoppers. Viiber sai kirja täismängu ja tõi ka neli punkti ning pälvis MVP auhinna, Jefanov kaasa ei teinud. Tabelis ollakse 15 punktiga esimesed. Lisaks peeti Saksamaal karikamänge ning Düren sai kaheksandikfinaalis kirja 3:0 (25:16, 25:21, 25:15) võidu Mümcheni vastu. Viiber juhtis oma meeskonna rünnakuid kogu mängu, Jefanovilt vähese mänguajaga üks punkti. Veerandfinaalis on vastaseks Warnemünde.

Poolas pidi kaotusega leppima Kristiine Miileni ja vigastatud Kertu Laagi koduklubi Bielsko-Biala, kui 0:3 (19:25, 20:25, 26:28) jäädi alla Radomi Radomkale. Miilenilt kuus punkti (+2). Tabelis ollakse viie punktiga üheksandad.

Timo Tammemaa ja Märt Tammearu tööandja Hokkaido Voreas sai Jaapanis kirja kaks võitu. Kagoshima meeskond alistati esimeses mängus 3:0 (25:23, 29:27, 25:18), Tammearult 19 ja Tammemaalt viis punkti. Seejärel oldi samast vastasest üle 3:1 (20:25, 25:23, 25:23, 27:25), Tammearult 16 ja Tammemaalt seitse punkti. Alex Saaremaa ja Sakai Blazers pidid tunnistama Hiroshima paremust. Esimene mäng kaotati 1:3 (14:25, 25:23, 21:25, 20:25) ja teine mäng samuti 1:3 (22:25, 26:28, 25:19, 23:25), Saaremaa kummaski kaasa ei teinud. Tabelis on Hokkaido kaheksas ja Sakai neljas.

Kreeka kõrgliigas pidi Renet Vankeri koduklubiks olev AONS Milon tunnistama O.F.I. 3:0 (25:19, 25:13, 25:23) üleolekut. Vanker tõi lisaks mängu juhtimisele ka kolm punkti (+3). Tabelis asutakse kümnendal kohal ja punktiarve on veel avamata.

Renee Teppan tõi İBB Spor Kulübü ridades meeskonna parimana kaheksa punkti (+4), ent ei suutnud omasid Türgi kõrgliigas võidule aidata, kui 0:3 (20:25, 17:25, 14:25) kaotati Ziraat Bankkartile. Tabelis ollakse kuue punktiga üheksandal positsioonil.

Tristan Tähe koduklubi Maaseiki Greenyard sai Belgias kirja võidu ja kaotuse. Nädala esimeses mängus saadi 3:0 (25:22, 25:16, 25:18) võit Genti Caruur Volley üle, Täht tõi kuus punkti (+0). Seejärel tuli 1:3 (25:17, 19:25, 20:25, 22:25) alla vanduda Roeselarele, Täht panustas üheksa punktiga (+2). Liigatabelis ollakse üheksa punktiga neljandad.

Itaalia esiliigas sai Karli Alliku koduklubi Belluno Volley kirja 3:2 (25:23, 17:25, 22:25, 27:25, 15:13) võidu Fano üle. Alliku arvele kogunes 21 punkti (+10). Liigas ollakse viie punktiga üheksandad.

Albert Hurt ja Zalau teenisid Rumeenia meistriliigas esmalt 3:0 (26:24, 25:9, 29:27) võidu Bukaresti CSM-i üle, Hurdalt 14 punkti (+8). Seejärel tuli aga tunnistada Craiova 3:1 (23:25, 25:19, 26:24, 25:15) paremust, Hurt tõi kaheksa punkti (-1). Timo Lõhmuse tööandja Bukaresti Steaua sai 3:1 (25:21, 25:19, 28:30, 25:21) jagu Unirea Dejist, Lõhmuselt seitse punkti (+1). Tabelis on Zalau kuue silmaga kuues ja Steaua nelja punktiga üheksas.

Marx Aru ning Schönenwerdi Volley said Šveitsis kirja 0:3 (23:25, 21:25, 22:25) kaotuse Jonalt. Aru tõi viis punkti (-1). Tabelis on Schönenwerd nelja punktiga kuuendal real.

Jan Markus Üpruse koduklubi Nordenskov UIF sai Taanis 3:1 (20:25, 25:18, 25:13, 25:18) võidu Gentofte Volley üle. Statistika pole saadaval. Tabelis ollakse viie punktiga viiendad.

Rasmus Meius ja tema tööandja DEAC said Ungaris 3:1 (21:25, 26:24, 25:23, 25:19) võidu MEAFC-Peka Bau üle. Meius panustas 14 punktiga (+9). Liigas asutakse viie punktiga neljandal kohal.

Ungari naiste meistriliigas pidi Caterina Cicetti koduklubi KHG KNRC tunnistama UTE 3:1 (25:18, 20:25, 25:16, 25:19) paremust, Cicettilt kolm punkti (+3). Tabelis ollakse 11 punktiga neljandad.

Ardo Kreek ja St-Quentin pidid Prantsusmaa esiliigas vastu võtma 1:3 (21:25, 25:16, 16:25, 21:25) kaotuse Harnesilt. Kreegilt üks punkt (+1). Tabelis ollakse kaheksa punktiga viiendal kohal.