17-aastane jooksutalent sai ajaloolise MM-kulla, Hodgkinsonile kindel võit

Kergejõustik
Cooper Lutkenhaus
Cooper Lutkenhaus Autor/allikas: SCANPIX/AP
Kergejõustik

Sisekergejõustiku MM-il Poolas Torunis andsid viimasele võistluspäevale tooni jooksutähed, aga medaleid jagati veel näiteks ka meeste kaugushüppes ja naiste viievõistluses.

Toruni MM-i viimase võistlusõhtu üheks oodatumaks alaks olid 800 meetri jooksu finaalid, kus peaosalisteks detsembris alles 17-aastaseks saanud USA tulevikutäht Cooper Lutkenhaus ning Suurbritannia kergejõustikustaar Keely Hodgkinson.

Kõlavad nimed ootusi ei petnud: Lutkenhausist sai sisemaailmameistrivõistluste kõigi aegade noorim medalist, kui võitis kohe debüüdil kulla ajaga 1.44,24 ning tänavu maailmarekordit parandanud Hodgkinson sai 1.55,30-ga ülikindla esikoha. Noorele ameeriklasele järgnesid Eliott Crestan (1.44,38) ja Mohamed Attaoui (1.44,66); britile naiste jooksus Audrey Werro (1.56,64) ja Addison Wiley (1.58,36).

1500 meetri jooksus krooniti meestest maailmameistriks hispaanlane Mariano Garcia (3.39,63), kes edestas Portugali kergejõustikutähte Isaac Naderit (3.40,06) ning austraallast Adam Spencerit (3.40,26).

Naiste jooksus üritas konkurente üllatada etiooplanna Birke Haylom, kes tegi kohe alguses teistega suure vahe sisse ja püsis pikalt esikohal, aga jälitajad said ta viimase ringi alguses kätte ning Haylom pidi lõpuks leppima viienda kohaga. Esikoha teenis oodatult britt Georgia Hunter Bell (3.58,53), kellele järgnesid Okeaania rekordi püstitanud austraallanna Jessica Hull (3.59,45) ja ameeriklanna Nikki Hiltz (3.59,68).

Meeste kaugushüppes püsis teises voorus hüpatud 8.31-ga pikalt esikohal bulgaarlane Bozhidar Saraboyukov, ent tal tuli lõpuks leppida pronksmedaliga: itaallasest tiitlikaitsja Mattia Furlani sai viiendas voorus kirja 8.39, ent soosikute nina alt napsas viimase vooru võimsa 8.46-ga hoopis Portugali kaugushüppaja Gerson Balde.

Naiste viievõistluses üllatas hollandlanna Sofie Dokter Tokyo maailmameistrit Anna Halli, kui võitis ameeriklanna ees 4888 punktiga (8,19 - 1.87 - 13.92 - 6.52 - 2.12,27) kulla. Hall kogus 4860 punkti (8,18 - 1.84 - 14.23 - 6.21 - 2.06,32) ning uus Iirimaa rekord 4839 punkti tõi pronksi Kate O'Connorile.

Hodgkinson jahtis võistlusõhtu viimasel alal veel teistki medalit, ent ei suutnud ankrunaisena Suurbritannia 4x400 meetri teatejooksu naiskonda viiendalt kohalt kõrgemale tõsta. Kulla võitsid ameeriklannad (Bailey Lear, Rosey Effong, Paris Peoples ja Shamier Little) ajaga 3.25,81, hõbeda said ajaga 3.26,00 hollandlannad Lieke Klaver, Myrte van der Schoot, Nina Franke ja Eveline Saalberg ning pronksi 3.26,04-ga hispaanlannad Paula Sevilla, Ana Prieto, Rocio Arroyo ja Blanca Hervas.

USA võitis ka meeste teatejooksu, kui Justin Robinson, Chris Robinson, Demarius Smith ja Khaleb McRae jäid maailmarekordist vaid ühe sajandiku kaugusele (3.01,52). Hõbeda teenis 3.03,29-ga Belgia ja pronksi 3.05,99-ga Jamaica.

Toimetaja: Anders Nõmm

