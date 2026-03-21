Karalis proovis Duplantisele lahingut anda, rekordit ei sündinud

Meeste teivashüppest kujunes oodatult ala suurimate tähtede Armand Duplantise ja Emmanouil Karalise duell. Tänavu Kreeka rekordi 6.17-ni viinud Karalis tegi 6.00 peal ühe ebaõnnestunud katse, aga sai siis ühe hüppega üle 6.05-st; Duplantis jättis tolle kõrguse vahele ning vajas nii 6.10 kui 6.15 peal vaid üht katset.

Selleks hetkeks juba hõbemedali kindlustanud Karalis soovis siiski kangele konkurendile duelli pakkuda ning jättis 6.10 ja 6.15 vahele, kõrgusel 6.20 tuli latt üsna napilt alla ning pärast treeneritega nõu pidamist jättis ta oma kaks viimast katset 6.25-le.

Duplantis sai ka sisemaailmameistrivõistluste uut rekordit tähistavast kõrgusest esimese katsega jagu, ent kreeklase jaoks oli see veidi liiga raske ülesanne. 6.25-ga teenis Duplantis, kes maailmarekordit ründama ei läinud, neljanda järjestikuse sise-MM-kulla. Karalisele tõi hõbeda 6.05 ning pronksi viib Austraaliasse 6.00 ületanud Kurtis Marschall.

Kodupubliku rõõmuks krooniti meeste 60 meetri tõkkejooksu sisemaailmameistriks Jakub Szymanski (7,40). Enrique Llopis võitis hõbeda Hispaania rekordiga 7,42 ning poolfinaalis suurepärast jooksu näidanud ameeriklane Trey Cunningham sai 7,43-ga pronksi.

Naiste kolmikhüppe võitis tiitlikaitsja ning Tokyo maailmameister, kuubalanna Leyanis Perez, kes kordas 14.95-ga maailma hooaja tippmarki. Maailmarekordinaine Yulimar Rojas hüppas neljandas voorus 14.86, ent pidi leppima hõbedaga ning laupäeval kaks korda isiklikku rekordit nihutanud Saly Sarr tõi Senegalile pronksi tulemusega 14.70.

Naiste 3000 meetri maailmameistriks krooniti itaallanna Nadia Battocletti, kes ületas ameeriklanna Emily Mackay (8.58,12) ja austraallanna Jessica Hulli (8.58,18) ees finišijoone ajaga 8.57,64. Üllatuslikult ei saanud medalit ükski Etioopia jooksja, sealjuures kukkus soosik Freweyni Hailu jooksu algfaasis ning pidi lõpuks leppima kuuenda kohaga.

Võistluspäeva lõpetas naiste 60 meetri finaal ning ajaga täpselt seitse sekundit võitis kulla Itaalia sprinter Zaynab Dosso. Nii Jacious Sears kui Pariisi olümpiavõitja Julien Alfred said kirja aja 7,03, ent ameeriklanna oli kõigest kolme tuhandiku võrra kiirem.