Verlin ohustas taas Eesti rekordit ja pääses MM-il poolfinaali

Esimeses eeljooksus seitsmendal rajal jooksnud Verlin sai kirja aja 7,97, millega jääb vaid ühe sajandikuga alla oma veebruari alguses Madridis joostud Eesti rekordile. Tugev aeg andis talle kolmanda koha ning viis seega otse õhtusesse poolfinaali.

Naiste tõkkejooksus on tase tugev: viimasena viis poolfinaali kanadalanna Sienna MacDonaldi aeg 8,03, 24 poolfinalistist 21 jooksid aja alla kaheksa sekundi. Verlin oli eeljooksude kokkuvõttes 17. naine, kiireimad olid soosikud Nadine Visser (7,82), Devynne Charlton (7,82) ja Ditaji Kambundji (7,84).

Naiste 60 meetri tõkkejooksu poolfinaalid algavad pühapäeval kell 19.51.

Naiste kaugushüppes keegi seitsme meetri joont ei alistanud, kulla võitis alates 2024. aastast Portugali esindav Agate De Sousa, kes hüppas 6.92. Oma esimese MM-medali teenis ka itaallanna Larissa Iapichino 6.87-ga, pronksi võitis mullu võimsa arenguhüppe teinud ja ka Tokyo MM-il pronksi kaela saanud Colombia noor kaugushüppaja Natalia Linares (6.80).

Meeste kuulitõukes saatis edu tiitlikaitsjat, kahekordset olümpiapronksi Tom Walshi, kes tegi stabiilse seeria ning võitis kulla viimases voorus tõugatud 21.82-ga. Hõbe ja pronks läksid uusmeremaalase järel USA-sse: Jordan Geist sai avavoorus kirja 21.64 ning Roger Steen tõukas kuuendas voorus 21.49. Maailma hooaja edetabelijuht, tänavu lausa 22.50 tõuganud itaallane Leonardo Fabbri piirdus vaid 20.92 ja seitsmenda kohaga.

Naiste viievõistluses juhib kolme ala järel kõrgushüppes alavõidu teeninud hollandlanna Sofie Dokter 2942 punktiga (8,19 - 1.87 - 13.92), tõkkejooksu kiireim Anna Hall on 2926 punktiga (8,18 - 1.84 - 14.23) teine ning Kate O'Connor 2909 punktiga (8,23 - 1.81 - 14.70) kolmas. Iirlannale kaotab 34 punktiga kodupubliku lemmik Adrianna Sulek-Schubert.