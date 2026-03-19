Verlin MM-i eel: konkurents on ausalt öeldes hullumeelne

Kolm korda maagilise kaheksa sekundi piiri alistanud Verlini 60 meetri tõkkejooksu Eesti rekord on 7,96. See on igati konkurentsivõimeline aeg, aga maailmameistrivõistluste tase on ühtlaselt kõrge. Kolm nädalat tagasi jooksis Verlin Eesti meistrivõistlustel alla kaheksa sekundi ja võttis pärast seda aja maha ning keskendus treeningutele ja teravuse leidmisele.

"Jah, ma ütleks, et seda särtsu on kindlasti rohkem kui oli enne Eesti meistrivõistlusi, eks see veebruari algul see kullatuur natukene tõmbas jalad korraks alt ära, kindlasti praegu siin kolme nädala jooksul olen jõudnud ennast palju paremini üles putitada," rääkis Verlin.

Need kolm nädalat pärast viimast võistlust sul ei ole tagasilööke olnud, nagu sa ütlesid, särtsu on ja kõik on praegu nii, nagu ta võiks enne tiitlivõistlusi olla?

Jah, ma arvan, et selles osas on kõik väga hästi sujunud. Ja selles osas on hea ka, et ma selle normi täitsin juba päris varakult ära, olen ennast saanud päris pikalt juba häälestada sellele lainele, et hooaja lõpus mind ootab see tiitlivõistlus.

Kas sa lõpuks vaatad tagasi sellele võistlusterohkele perioodile kui paratamatusele? Oleksid sa midagi tahtnud teha teisiti või tegelikult sa said ju need tugevad jooksud heas konkurentsis, mida sa soovisid?

Sellega, mis kõik juba selja taga on, olen väga rahul, tegelikult paremat ei oleks osanud isegi tahta, võib-olla.

Aga kui sa kogu selle senise sisehooaja kokku võtad, kas miski on sind üllatanud ka? Mõeldes, kuidas sa teed trenni, sobitad seda trenni tegemist tööeluga või sa arvasid ja lootsid, et nii hästi võib minna?

Jah, eks see töö kõrvalt tegemine võib-olla tulemuste näol ongi kõige suurem üllatus, tegelikult ma olen kaks sellist suurt asja enda elust suutnud väga hästi toimima panna. Eks mul enne sisehooaja algust selline väike kartus võib-olla oli, mis siit täpselt nüüd tulla võib, aga jah, kuidagi väga hästi on need asjad siin omavahel klappinud.

Mida sa ütled maailmameistrivõistlustel konkurentsi kohta?

Konkurents on ju ausalt öeldes hullumeelne, kui ikkagi edetabelist vaadata, siis väga palju naisi on sel hooajal jooksnud alla kaheksa sekundi. Mina olin ju enda tulemusega 7,96 seal seitsmeteistkümnes, mis tegelikult ju on ulmeline. Väga paljud naised on ikkagi suurepärases vormis ja seda on tegelikult ikkagi minul endal ka alati väga innustav ja tore kõrvalt näha.

Kui me siin sõnastame koos eesmärgi, siis kas võib sõnastada selle nii, et kaks jooksu, siis oleks juba täitsa nii?

Jah, miinimumieesmärk on mul ikkagi poolfinaalis joosta, seda ma olen siin ka teistele ajakirjanikele välja hõiganud.

Nüüd on sul seda tiitlivõistluste kogemust ka juba omajagu ja selle hooaja vägevad jooksud juurde panna. Samas Eesti meistrivõistlustel jooksid see täiesti üksinda ka alla kaheksa sekundit. Kas siis saab öelda, et üks või teine variant sobib sulle rohkem või ongi lihtsalt nii, et sa teed oma jooksu ja pole otseselt vahet?

Eks vahet ei ole jah, kus ma jooksen, ma ikkagi keskendun alati täpselt nendele asjadele, millele ma tean, et mul on vaja tol hetkel keskenduda. Siis ei ole mul üldse vahet, kes mul seal kõrval jooksevad ja mida nad teevad, ikkagi ajan alati oma asja.

Sa lähed maailmameistrivõistlustele reedel. Kas selle kohta, mis sind võistlustingimuste mõttes ootab, tead sa ka midagi juba?

Ma ei tea, kas on seesama areen, kus ma käisin viis aastat tagasi ka, kui oli sise-EM seal Torunis. Ma eeldan, et pigem vist on. Siis ma saan öelda, et ma olen juba sellel rajal jooksnud. Aga ma absoluutselt ei mäleta, milline see oli ja mis seal toimus, aga ma tavaliselt selliste asjade pärast ei põe ka. Tiitlivõistluseid üldjuhul alati korraldatakse sellistes kohtades, kus on ikkagi hea ja kiire rada ja ma usun, et Torunis on see samamoodi.

Sise-MM peetakse Torunis reedest pühapäevani, ERR näitab võistlusi otsepildis. Täpsemate aegadega saab tutvuda siin.