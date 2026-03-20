Kronbergs jooksis sise-MM-il Eesti rekordi

21-aastane Kronbergs möödus neljandas eeljooksus tugeva lõpuga kolmest konkurendist ja saavutas kolmanda koha ajaga 1.46,71, millega parandas eelmist tippmarki 13 sajandiku võrra. Eestlase eeljooksu võitis iirlane Mark English 1.46,42-ga ja teine oli poolakas Filip Ostrowski 1.46,61-ga.

Kahjuks ei viinud Eesti rekord Kronbergsi poolfinaali. Igast eeljooksust pääses edasi kaks paremat, lisaks kõigi kuue eeljooksu peale kuus kiireimat.

Kronbergs jäi kokkuvõttes teisena joone alla ning saavutas 18. koha. Kõige paremat minekut näitas belglane Eliott Crestan 1.45,51-ga.