Mahutšihh tuli taas sisemaailmameistriks, hõbeda võitis kolm naist

Valitsev olümpiavõitja ja maailmarekordiomanik alustas hüppeid kõrguselt 1.93, mille alistas esimesel katsel ning sai sama kindlalt jagu ka 1.96-st, 1.99-st ja võidu toonud 2.01-st. Mahutšihh üritas ületada ka kõrguse 2.06, ent ebaõnnestus kõigil kolmel katsel.

24-aastasest ukrainlannast sai taas sisemaailmameister esimest korda pärast 2022. aastat. Mullu Nanjingis teenis ta pronksmedali ja tunamullu Glasgow's hõbeda.

Hõbemedalile tuli lausa kolm naist: austraallanna Nicola Olyslagers, serblanna Angelina Topic ja Mahutšihhi koondisekaaslane Julija Levtšenko. Kõik kolm hüppasid veatult kuni kõrguseni 2.01 ning said lõpptulemuseks protokolli kirja 1.99.