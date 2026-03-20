Mahutšihh tuli taas sisemaailmameistriks, hõbeda võitis kolm naist
Poolas Torunis toimuvatel sisekergejõustiku maailmameistrivõistlustel võitis naiste kõrgushüppes oma karjääri teise kuldmedali ukrainlanna Jaroslava Mahutšihh.
Valitsev olümpiavõitja ja maailmarekordiomanik alustas hüppeid kõrguselt 1.93, mille alistas esimesel katsel ning sai sama kindlalt jagu ka 1.96-st, 1.99-st ja võidu toonud 2.01-st. Mahutšihh üritas ületada ka kõrguse 2.06, ent ebaõnnestus kõigil kolmel katsel.
24-aastasest ukrainlannast sai taas sisemaailmameister esimest korda pärast 2022. aastat. Mullu Nanjingis teenis ta pronksmedali ja tunamullu Glasgow's hõbeda.
Hõbemedalile tuli lausa kolm naist: austraallanna Nicola Olyslagers, serblanna Angelina Topic ja Mahutšihhi koondisekaaslane Julija Levtšenko. Kõik kolm hüppasid veatult kuni kõrguseni 2.01 ning said lõpptulemuseks protokolli kirja 1.99.
