Ehammer nihutas MM-il seitsmevõistluse maailmarekordit, Roosleht kaheksas

Kergejõustik
Foto: SCANPIX/picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS
Kergejõustik

Sisekergejõustiku maailmameistrivõistlustel Poolas Torunis krooniti seitsmevõistluse võitjaks šveitslane Simon Ehammer uue maailmarekordiga 6670 punkti. Rasmus Roosleht sai 5952 punkti ja kaheksanda koha.

Toruni MM-i seitsmevõistluse avapäeva järel esikümne meestest ainsana oma isikliku rekordi graafikut edestanud Simon Ehammer alustas teist päeva Sander Skotheimi Euroopa rekordi graafikus, aga viis hommikul 60 m tõkkejooksus oma tippmargi lausa 7,52 peale. Võrdluseks: laupäeva hommikul toimunud tõkkejooksu eeljooksudes olid sellest ajast kiiremad vaid viis meest.

Teivashüppes ületas Ehammer võimsa 5.30, mis tähendas et 1000 meetri jooksus oli tal Ashton Eatoni maailmarekordi nihutamiseks oma tippmargiga võrreldes umbes pooleteisesekundiline varu. Ehammer jooksis aga järjekordse isikliku rekordi (2.41,04) ning kogus lõpuks 6670 punkti, millega võttis Eatonilt 25 punktiga maailmarekordi.

Seitsmevõistlust kahvatult alustanud Rasmus Roosleht kordas teise päeva alguses nii 60 meetri tõkkejooksus (8,12) kui teivashüppes (4.90) oma isiklikku rekordit ning püsis 1000 meetri jooksu eel seitsmenda koha kursil, aga sai kirja 2.47,95 ning teda ohustanud hollandlane Jeff Tesselaar püstitas samas isikliku rekordi 2.32,49. 5952 punkti kogunud Roosleht kaotas hollandlasele lõpuks kaheksa punktiga ja pidi leppima kaheksanda kohaga.

Teivashüppega tõusis hõbedale esmakordselt viis meetrit ületanud Heath Baldwin, kes viis jooksus oma rekordi 2.39,06 peale ning kogus samuti uut rekordit tähistavad 6337 punkti. Kyle Garland teenis 6245 punktiga pronksi.

Seitsmevõistluse lõppseis:

Seitsmevõistluse tulemused Toruni MM-il Autor/allikas: Kuvatõmmis

Laupäevased esimesed medalid jagati 4x400 meetri segateatejooksus, kus võitjaks krooniti Belgia koosseisus Jonathan Sacoor, Ilana Hanssens, Julien Watrin ja Helena Ponette (3.15,60). Ajaga 3.16,96 teenis võib-olla üllatusliku hõbeda Hispaania (Markel Fernandez, Paula Sevilla, David Garcia, Blanca Hervas).

Kolmandana ületas finišijoone Jamaica, aga nende teise vahetuse jooksja muutis vahetuse eel vahetusalas oma positsiooni ning koondis diskvalifitseeriti. Pronks läks lõpuks Poolale. Soosikute Hollandi ja USA jooks läks kukkumise tõttu untsu.

Hommikuses programmis selgusid maailmameistrid veel meeste kõrgushüppes, kus tiitlit kaitsnud Woo Sang-hyeok ületas koos Jamaica kõrgushüppaja Raymond Richardsiga 2.26 ja jäi jagama pronksmedalit. Veatu võistlus ja 2.30 alistamine tõi kulla ukrainlasele Oleh Doroštšukile, kolmandal katsel selle kõrguse ületamine andis hõbeda Erick Portillole, üllatusmehele Mehhikost.

Laupäevase võistluspäeva ajakava:

11.05 Seitsmevõistluse 60 m tõkkejooks
11.20 Meeste 60 m tõkkejooksu eelringid
12.05 Naiste 60 m jooksu eelringid
12.10 Seitsmevõistluse teivashüpe
13.00 4x400 m segateatejooksu finaal
13.15 Meeste kõrgushüppe finaal
13.22 Naiste 800 m jooksu poolfinaalid
13.08 Meeste 800 m jooksu poolfinaalid

19.25 Meeste teivashüppe finaal
19.34 Meeste 400 m jooksu finaal
19.52 Seitsmevõistluse 1000 m jooks
20.04 Naiste 3000 m jooksu finaal
20.22 Meeste 3000 m jooksu finaal
20.38 Naiste kolmikhüppe finaal
20.48 Meeste 60 m tõkkejooksu poolfinaalid
21.14 Naiste 60 m jooksu poolfinaalid
21.40 Naiste 400 m jooksu finaal
22.02 Meeste 60 m tõkkejooksu finaal
22.20 Naiste 60 m jooksu finaal

Seitsmevõistluse Isiklike rekordite seeriad:

Kyle Garland 6639 [6,87 (929) - 7.96 (1979) - 16.45 (2858) - 2.12 (3773) - 7,74 (4821) - 5.16 (5781) - 2.41,36 (6639)]
Simon Ehammer 6506 [6,81 (951) - 8.20 (2063) - 15.15 (2862) - 1.98 (3647) - 7,68 (4711) - 5.10 (5652) - 2.41,76 (6506)]
Jente Hauttekeete 6259 [6,93 (907) - 7.30 (1793) - 14.77 (2581) - 2.07 (3449) - 7,95 (4443) - 5.10 (5384) - 2.39,82 (6259)]
Heath Baldwin 6245 [6,98 (889) - 7.68 (1869) - 14.77 (2645) - 2.09 (3532) - 7,91 (4537) - 4.75 (5371) - 2.39,94 (6245)]
Makenson Gletty 6230 [6,91 (915) - 7.33 (1808) - 16.08 (2664) - 1.98 (3449) - 7,86 (4466) - 5.01 (5379) - 2.42,02 (6230)]
Vilem Strasky 6162 [6,83 (944) - 7.26 (1820) - 14.44 (2575) - 1.95 (3333) - 7,90 (4340) - 4.90 (5220) - 2.33,95 (6162)]
Dario Dester 6121 [6,91 (915) - 7.48 (1845) - 14.86 (2621) - 1.98 (3411) - 7,96 (4403) - 4.70 (5222) - 2.37,69 (6121)]
Rasmus Roosleht 6062 [6,98 (889) - 7.27 (1767) - 16.33 (2639) - 1.98 (3424) - 8,12 (4376) - 4.90 (5256) - 2.46,14 (6062)]
Ondrej Kopecky 6059 [7,09 (851) - 7.44 (1771) - 14.80 (2548) - 1.97 (3324) - 8,04 (4296) - 5.00 (5206) - 2.41,85 (6059)]
Manuel Eitel 6047 [6,81 (951) - 7.19 (1810) - 15.27 (2616) - 2.01 (3429) - 8,15 (4373) - 4.80 (5222) - 2.44,45 (6047)]

Toimetaja: Anders Nõmm

Ehammer nihutas MM-il seitsmevõistluse maailmarekordit, Roosleht kaheksas

Ehammer nihutas MM-il seitsmevõistluse maailmarekordit, Roosleht kaheksas

