Hodgkinson sihib vanima kergejõustiku maailmarekordi purustamist

Valitsev olümpiavõitja Keely Hodgkinson alustab Roomas Teemantliiga etapil oma välishooaega eesmärgiga purustada naiste 800 meetri jooksu maailmarekordit, mis on püsinud muutumatuna juba 43 aastat.

Suurbritannia keskmaajooksja näitas enne hooaja avastarti suurepärast vormi treeningutel Manchesteris. Hodgkinsoni treenerite Jenny Meadowsi ja Trevor Painteri sõnul jooksis ta 400 meetri intervalltreeningul isikliku rekordi, mis annab põhjust uskuda, et maailmarekord on tema jaoks saavutatav.

Hodgkinsoni treener Trevor Painter rõhutas, et rekordijahis ei toetuta tunnetusele, vaid andmetele. "See on suur päev. Nüüd on meil tõendid, et see võib juhtuda. Me ei peta end, vaid lähtume faktidest ja analüüsist," sõnas ta Sky Sportsile.

Treener Jenny Meadows lisas, et eesmärk on olnud viia Hodgkinsoni kiirus sellisele tasemele, mis võimaldaks tal 800 meetri jooksu esimesed 400 meetrit läbida rekorditempos, säilitades samal ajal kontrolli kogu distantsi vältel.

24-aastane Hodgkinson on viimastel aastatel kuulunud maailma keskmaajooksu tippu. Naiste 800 meetri maailmarekord 1.53,28 kuulub alates 1983. aastast Tšehhoslovakkiat esindanud Jarmila Kratochvilovale. Tegemist on ühe vanima kehtiva kergejõustiku maailmarekordiga.

Neljapäeva õhtul 23.15 võistleb Hodgkinson Rooma Teemantliiga etapi 400m finaalis.