Kalev/Cramot juhendab veerandfinaalseerias Kris Killing

Muidu abitreeneri rollis olev Killing on viimasel ajal täitnud seda positsiooni, kuna Anton Mirolybov on olnud terviseprobleemidega eemal.

"Algavas Kalev/Cramo ja Riia Zelli vahelises veerandfinaalseerias jätkab meeskonna peatreeneri rolli täitmist Kris Killing, kes on juhendanud meeskonda ka viimastes kohtumistes," teatas klubi.

"Teadaolevalt viibis senine peatreener Anton Mirolybov tervislikel põhjustel ajutiselt eemal, kuid on nüüdseks naasnud meeskonna juurde. Kuna hooaja otsustava faasi ettevalmistus on kulgenud Kris Killingu juhtimisel, jätkab ta järjepidevuse tagamiseks peatreenerina ka algavas seerias."

Cramo ja Zelli peavad esimese kohtumise reedel õhtul Nord Spordihoones. Teine kohtumine leiab aset paar päeva hiljem Riias. Kui vaja peaks minema ka kolmandat kohtumist, siis see leiab aset kolmapäeval, 25. märtsil taas Tallinnas.