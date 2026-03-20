Kalev/Cramot juhendab veerandfinaalseerias Kris Killing

Kris Killing ja BC Kalev/Cramo
Kris Killing ja BC Kalev/Cramo Autor/allikas: Ken Mürk / ERR
BC Kalev/Cramo andis teada, et algavas Eesti-Läti liiga veerandfinaalseerias juhendab meeskonda peatreeneri asetäitjana Kris Killing.

Muidu abitreeneri rollis olev Killing on viimasel ajal täitnud seda positsiooni, kuna Anton Mirolybov on olnud terviseprobleemidega eemal.

"Algavas Kalev/Cramo ja Riia Zelli vahelises veerandfinaalseerias jätkab meeskonna peatreeneri rolli täitmist Kris Killing, kes on juhendanud meeskonda ka viimastes kohtumistes," teatas klubi.

"Teadaolevalt viibis senine peatreener Anton Mirolybov tervislikel põhjustel ajutiselt eemal, kuid on nüüdseks naasnud meeskonna juurde. Kuna hooaja otsustava faasi ettevalmistus on kulgenud Kris Killingu juhtimisel, jätkab ta järjepidevuse tagamiseks peatreenerina ka algavas seerias."

Cramo ja Zelli peavad esimese kohtumise reedel õhtul Nord Spordihoones. Teine kohtumine leiab aset paar päeva hiljem Riias. Kui vaja peaks minema ka kolmandat kohtumist, siis see leiab aset kolmapäeval, 25. märtsil taas Tallinnas.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

18:09

Kalev/Cramot juhendab veerandfinaalseerias Kris Killing

16:00

Mailis Pokk asub tööle Tartu Ülikooli meeskonna mänedžerina

10:13

Hiilgav Doncic ladus Heatile 60 punkti

08:29

Veesaar ja North Carolina langesid Märtsihullusel konkurentsist

19.03

Raieste klubi jõudis poolfinaali, Jõesaar langes konkurentsist

19.03

40 punkti visanud Doncic vedas Lakersi seitsmenda järjestikuse võiduni

18.03

TalTech lubas veerandfinaali avamängus Valmieral visata üle 100 punkti

18.03

Shai 40 punkti olid Magicule liiast

18.03

Drelli klubil ei õnnestunud Meistrite liigas vahegruppi võita

17.03

Koondisega lõpparve teinud Bratka: on olnud au jagada võimsate naistega väljakut

17.03

Asi: meie mentaliteet oli, et lähme paneme sajaga

17.03

Annuk: loodan, et meie koondis ei vaata enam kellelegi alt üles

17.03

Südilt võidelnud Eesti naiskond kaotas kodusaalis Lätile

17.03

Stefan Vaaks vahetab USA-s ülikooli

17.03

Atlanta Hawks keris võiduseeria kümneni

19:10

Eesti pararatturid alustasid MK-etappi Tais isiklike parimate tulemustega

19:03

Lägreidi suurepärane minek jätkub, Siimer 30 seas Uuendatud

18:54

VAATA OTSE | Roosleht lõpetab MM-i avapäeva, võitjad selguvad kolmel alal Uuendatud

18:09

Kalev/Cramot juhendab veerandfinaalseerias Kris Killing

17:37

EJL-i koordinaator: Flora on favoriit, aga tiitlile võib kandideerida mitu klubi

17:02

Hollas ja Remmelg piirdusid hooaja avaetapil alagrupitruniiriga

16:00

Mailis Pokk asub tööle Tartu Ülikooli meeskonna mänedžerina

15:47

Roots sai paarismängus napi võidu ja jõudis poolfinaali

15:03

Kronbergs jooksis sise-MM-il Eesti rekordi

14:45

Mahutšihh tuli taas sisemaailmameistriks, hõbeda võitis kolm naist

14:23

Karl Jakob Heina vigastus võib olla tõsine

13:37

Leedu endine laskesuusataja suri 27 aasta vanuselt

13:00

Meeste jalgpallikoondis reisib Aafrikasse kaheksa debütandiga

12:31

Henry Sildaru jäi Big Airi finaalist välja

12:11

VIDEO | Ronnie O'Sullivan tegi ennenägematu 153-punktilise seeria

19.03

Henry Sildaru pääses MK-etapil pjedestaalile

19.03

Akadeemilise spordiliidu president: rahanumbrist veel suurem on häbi

18:54

VAATA OTSE | Roosleht lõpetab MM-i avapäeva, võitjad selguvad kolmel alal Uuendatud

08:01

Eneli Jefimova tuli esimest korda NCAA meistriks

19.03

Hanna Öberg võitis viimase naiste sprindi Uuendatud

19:03

Lägreidi suurepärane minek jätkub, Siimer 30 seas Uuendatud

13:37

Leedu endine laskesuusataja suri 27 aasta vanuselt

19.03

Teinegi Austria laskesuusatipp lõpetab karjääri

19.03

Akadeemiline spordiliit kahtlustab endist töötajat 70 000 euro omastamises Uuendatud

08:29

Veesaar ja North Carolina langesid Märtsihullusel konkurentsist

