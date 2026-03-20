X!

Kalev/Cramo jäi Eesti-Läti liigas raskesse seisu

BC Kalev/Cramo Autor/allikas: Ken Mürk / ERR
BC Kalev/Cramo kaotas korvpalli Eesti-Läti liiga veerandfinaalseeria avamängu kodus Riia Zellile 69:83 (21:16, 16:18, 18:26, 14:23).

Hästi alustanud Kalev/Cramol läks mäng käest teisel poolajal, mis kaotati 17 punktiga. Seejuures avapoolajal juhiti korraks ka kümne punktiga.

Hugo Toom viskas kodumeeskonna kasuks 18 ja Severi Kaukiainen 14 punkti. Palju kahju tegi Eesti meisterklubile aga vastaste ameeriklasest leegionär Frankie Fidler, kelle arvele kogunes 26 silma.

Kordusmäng leiab aset pühapäeval Riias. Kui selle võidab Läti klubi, on Kalev/Cramo jaoks Eesti-Läti liiga selleks hooajaks lõppenud.

Põhiturniiri võitnud Tartu Ülikool Maks & Moorits alistas avamängus Pärnu Transcomi 81:70 (12:21, 25:20, 22:13, 21:17). Malcolm Bernard tõi Tartule ja Devin Harris külalistele 23 punkti.

Toimetaja: Siim Boikov

korvpalliuudised

21:38

Kalev/Cramo jäi Eesti-Läti liigas raskesse seisu

18:09

Kalev/Cramot juhendab veerandfinaalseerias Kris Killing

16:00

Mailis Pokk asub tööle Tartu Ülikooli meeskonna mänedžerina

10:13

Hiilgav Doncic ladus Heatile 60 punkti

08:29

Veesaar ja North Carolina langesid Märtsihullusel konkurentsist

19.03

Raieste klubi jõudis poolfinaali, Jõesaar langes konkurentsist

19.03

40 punkti visanud Doncic vedas Lakersi seitsmenda järjestikuse võiduni

18.03

TalTech lubas veerandfinaali avamängus Valmieral visata üle 100 punkti

18.03

Shai 40 punkti olid Magicule liiast

18.03

Drelli klubil ei õnnestunud Meistrite liigas vahegruppi võita

17.03

Koondisega lõpparve teinud Bratka: on olnud au jagada võimsate naistega väljakut

17.03

Asi: meie mentaliteet oli, et lähme paneme sajaga

17.03

Annuk: loodan, et meie koondis ei vaata enam kellelegi alt üles

17.03

Südilt võidelnud Eesti naiskond kaotas kodusaalis Lätile

17.03

Stefan Vaaks vahetab USA-s ülikooli

videod

sport.err.ee uudised

22:11

ETV spordisaade, 20. märts

21:38

Kalev/Cramo jäi Eesti-Läti liigas raskesse seisu

21:22

Paraujuja Matz Topkin sai esimese robotkäe: super, et selliseid asju luuakse!

21:11

VAATA OTSE | Roosleht kerkis seitsmendaks, kes võidab meeste sprindi? Uuendatud

20:52

Lägreidi suurepärane minek jätkub, Siimer 30 seas Uuendatud

20:39

Geimidega üks-kaks taga olnud Selver x TalTech viigistas seeria

20:09

Rootslannad pidasid maha tulise duelli, Kaasikud 30 seas

19:10

Eesti pararatturid alustasid MK-etappi Tais isiklike parimate tulemustega

18:09

Kalev/Cramot juhendab veerandfinaalseerias Kris Killing

17:37

EJL-i koordinaator: Flora on favoriit, aga tiitlile võib kandideerida mitu klubi

17:02

Hollas ja Remmelg piirdusid hooaja avaetapil alagrupitruniiriga

16:00

Mailis Pokk asub tööle Tartu Ülikooli meeskonna mänedžerina

15:47

Roots sai paarismängus napi võidu ja jõudis poolfinaali

15:03

Kronbergs jooksis sise-MM-il Eesti rekordi

14:45

Mahutšihh tuli taas sisemaailmameistriks, hõbeda võitis kolm naist

loetumad

21:11

VAATA OTSE | Roosleht kerkis seitsmendaks, kes võidab meeste sprindi? Uuendatud

19.03

Henry Sildaru pääses MK-etapil pjedestaalile

19.03

Akadeemilise spordiliidu president: rahanumbrist veel suurem on häbi

08:01

Eneli Jefimova tuli esimest korda NCAA meistriks

13:37

Leedu endine laskesuusataja suri 27 aasta vanuselt

20:52

Lägreidi suurepärane minek jätkub, Siimer 30 seas Uuendatud

08:29

Veesaar ja North Carolina langesid Märtsihullusel konkurentsist

12:11

VIDEO | Ronnie O'Sullivan tegi ennenägematu 153-punktilise seeria

19.03

Hanna Öberg võitis viimase naiste sprindi Uuendatud

19.03

Teinegi Austria laskesuusatipp lõpetab karjääri

