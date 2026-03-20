Kalev/Cramo jäi Eesti-Läti liigas raskesse seisu

Hästi alustanud Kalev/Cramol läks mäng käest teisel poolajal, mis kaotati 17 punktiga. Seejuures avapoolajal juhiti korraks ka kümne punktiga.

Hugo Toom viskas kodumeeskonna kasuks 18 ja Severi Kaukiainen 14 punkti. Palju kahju tegi Eesti meisterklubile aga vastaste ameeriklasest leegionär Frankie Fidler, kelle arvele kogunes 26 silma.

Kordusmäng leiab aset pühapäeval Riias. Kui selle võidab Läti klubi, on Kalev/Cramo jaoks Eesti-Läti liiga selleks hooajaks lõppenud.

Põhiturniiri võitnud Tartu Ülikool Maks & Moorits alistas avamängus Pärnu Transcomi 81:70 (12:21, 25:20, 22:13, 21:17). Malcolm Bernard tõi Tartule ja Devin Harris külalistele 23 punkti.