Põnevusmängu lisaajal enda kasuks kallutanud Kalev/Cramo pääses poolfinaali

Foto: Ken Mürk/ERR
Korvpalli Eesti-Läti liigas alistas BC Kalev/Cramo veerandfinaalseeria otsustavas mängus Riia Zelli lisaaja järel 102:100 ning pääses nelja parema sekka, kus vastaseks tuleb põline rivaal Tartu Ülikool Maks & Moorits.

Tasavägiselt möödunud kohtumise jooksul ei juhtinud kumbki meeskond enam kui kuue punktiga. Neli ja pool minutit enne mängu lõppu juhtis Kalev/Cramo Severi Kaukiaineni läbimurde järel 80:75, aga Zelli püsis oma staari Frankie Fidleri järjestikuste korvide järel võõrustajatel kannul.

Minut enne normaalaja lõppu tõi Khalil Shabazzi kaugvise tabloole viigiseisu 87:87 ning pärast Hugo Toomi viga oli vastastel viis sekundit enne lõppu võimalik mäng võita, aga Christian Anigwe eksis mõlemal vabaviskel ning Fidler eksis pärast ründelauda koos lõpusireeniga teele saadetud viskel.

Lisaaeg algas Kalev/Cramo jaoks suurepäraselt: kaugelt tabasid järjest nii Severi Kaukiainen, Andrijs Miška kui Toom, ent ka Zelli ei jäänud vastust võlgu ning Shabazzi akrobaatiline läbimurre tõi pool minutit enne lisaaja lõppu tabloole seisu 100:102. Acuffi vise ei tabanud ja Fidlerile jäi taas võimalus mäng ära otsustada, ent tema vise ei kukkunud läbi rõnga ka lisaaja viimasel sekundil.

Enam kui tuhande pealtvaataja ees toimunud mängus viskas Hugo Toom võitjate kasuks 22 punkti ja võttis seitse lauapalli, Severi Kaukiainen lisas 19 punkti ja seitse resultatiivset söötu, Anrijs Miška kogus 20 punkti ning Märt Rosenthali arvele jäi 16 punkti. Koguni 44 minutit väljakul veetnud Fidler viskas 25 punkti ja võttis 12 lauapalli.

Ühtlasi on selge, et tänavuses Eesti-Läti liiga finaalis leiab aset Eesti ja Läti vastasseis, sest ühes poolfinaalis kohtuvad Kalev/Cramo - Tartu Ülikool Maks & Moorits ning teises Riia VEF ja Valmiera. Nelja parema sekka pääsesid kõik neli põhiturniiri parimat meeskonda.

