Kaasmaalane lõpetas Swiateki 73-mängulise seeria

Swiatek sai turniiriks teise asetuse ja otsepääsme teise ringi, kus läks vastamisi kaasmaalase Magda Linette'iga (WTA 50.). Swiatek võitis avaseti veenvalt 6:1, aga lubas teise seti viimases geimis oma pallingu murda ja kaotas 5:7.

Otsustavas kolmandas setis pääses Linette 5:2 juhtima, kuid Swiatek päästis seejärel kaks matšpalli ja vähendas vahe kahele. Üheksandas geimis tõrjus Swiatek veel kaks matšpalli, aga Linette oli kolmandal katsel edukas ning võitis veidi üle kahe tunni kestnud lahingu 1:6, 7:5, 6:3.

Swiatek jaoks sai ühtlasi läbi 73-mänguline seeria. Nimelt oli ta pärast 2021. aasta WTA finaalturniiri suutnud võita igal turniiril oma esimese matši.

"Olen praegu veidi segaduses. Mul ei jää muud üle, kui sellest lihtsalt edasi liikuda," rääkis Swiatek avameelselt matši järel. "See on kõige hullem õudusunenägu, mis võib tipptennisistil olla. Sellisel tasemel turniiril sellisel viisil välja langeda. Aga pean sellega toime tulema."

"Kipun mõnikord üle mõtlema, kuid viimasel ajal on see hullemaks läinud. Mul on raske vabaneda mõtetest, mis mu peas keerlevad, kuigi varem oli see minu tugevus. Mängisin paremini siis, kui ma nii palju ei mõelnud. Nüüd teen palju halbu otsuseid ning raske on nende peale mitte mõelda," lisas poolatar.

Linette läheb kolmandas ringis vastamisi 31. asetatud filipiinlanna Alexandra Ealaga (WTA 29.), kes sai 6:7 (6), 6:3, 6:3 jagu sakslannast Laura Siegemundist (WTA 53.).