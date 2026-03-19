Verinoor prantslane teenis Masters-taseme turniiril esimese võidu

Wild card'i ehk vabapääsme alusel põhiturniirile pääsenud Kouame kaotas avaseti ameeriklasele Zachary Svajdale (ATP 96.) 5:7, aga võitis kaks järgmist setti 6:4 ja 6:4.

6. märtsil oma 17. sünnipäeva tähistanud Kouamest sai noorim kõrgeima kategooria ATP turniiril matšivõidu teeninud mängija pärast Rafael Nadali, kes alistas 2003. aastal vaid 16-aastasena Hamburgi Mastersil toonase maailma neljanda reketi Carlos Moya. Kouame järgmiseks vastaseks on 21. asetatud tšehh Jiri Lehecka (ATP 22.).

Oma esimese võidu Mastersi põhiturniiril teenis ka 19-aastane hispaanlane Rafael Jodar (ATP 109.), kes sai 6:4, 4:6, 6:1 jagu sakslasest Yannick Hanfmannist (ATP 64.). Jodari ootab teises ringis ees kohtumine austraallase Aleksandar Vukiciga (ATP 93.).

Lisaks Kouamele ja Jodarile oli tulevikutegijatest edukas veel ka 18-aastane Darwin Blanch (ATP 272.). Noor ameeriklane lülitas 6:3, 3:6, 6:3 võiduga konkurentsist välja sakslase Jan-Lennard Struffi (ATP 78.) ning kohtub järgmises ringis 28. asetatud prantslase Arthur Filsiga (ATP 31.).

Maailma esireket Carlos Alcaraz alustab turniiri teisest ringist, kus läheb vastamisi kas ungarlase Fabian Marozsani (ATP 46.) või brasiillase Joao Fonsecaga (ATP 39.). Tiitlikaitsja Jakub Menšik sai 12. paigutuse ning madistab oma esimeses matšis argentiinlase Sebastian Baezi (ATP 52.) või austraallase Adam Waltoniga (ATP 85.).