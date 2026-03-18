Drelli klubil ei õnnestunud Meistrite liigas vahegruppi võita

Badalona ja Malaga olid mõlemad enne teisipäevast mängu taganud edasipääsu kaheksa parema hulka ning viimase vooru omavahelises mängus selgitati välja vahegrupi võitja, kes teenib veerandfinaalis koduväljakueelise.

Eestlase koduklubi oleks esikoha vormistanud ka kuni neljapunktilise kaotusega, sest esimene omavaheline vastasseis võideti 71:66, aga Malagas toimunud teises mängus jäi kodumeeskond peale numbritega 86:74 (25:20, 18:23, 19:17, 24:14). Seitse minutit enne lõppu oli seis viigis 65:65, kuid Malaga tegi seejärel 15:2 vahespurdi ja enam tagasi ei vaadanud.

Malagat vedas rünnakul Tyler Kalinoski, kes viskas 17 punkti. Badalona resultatiivseimaks osutus 21 punkti toonud Jabari Parker ning Ricky Rubio flirtis kaksikduubliga, saades kirja üheksa punkti ja 11 tulemuslikku söötu. Drell sai mänguaega veidi üle 13 minuti ning tema arvele kogunes viis punkti (kahesed 1/1, kolmesed 0/1, vabavisked 3/4), üks lauapall ja kolm isiklikku viga.

Hispaania klubide vastased veerandfinaalis selguvad pärast viimaseid vahegrupi mänge, mis toimuvad kolmapäeva õhtul.