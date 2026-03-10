Drelli klubi tagas Meistrite liigas koha veerandfinaalis

Badalona alistas vahegrupi eelviimases voorus kodusaalis sakslaste Würzburgi 91:84 (34:19, 15:15, 17:28, 25:22). Nädalavahetusel Hispaania kõrgliigas rekordilise esituse teinud Drell oli seekord tiimikaaslastele toetavaks jõuks. Eestlase arvele kogunes 14 mänguminutiga kolm lauapalli, üks korvisööt ja kaks isiklikku viga. Ante Tomic ja Cameron Hunt viskasid kumbki Badalona kasuks 19 punkti.

Kuna sama vahegrupi teises mängus sai Malaga Unicaja 80:70 (22:15, 15:20, 22:16, 21:19) jagu Chalonist, siis kindlustasid mõlemad Hispaania klubid edasipääsu veerandfinaali. Badalona (4-1) ja Malaga (3-2) selgitavad viimases voorus omavahel alagrupi võitja. Badalona teenib esikoha ka juhul, kui kaotab Malagale nelja või vähema punktiga.

Koha veerandfinaalis on endale praeguseks kindlustanud ka J-vahegrupi kaks paremat Ateena AEK (4-0) ja Berliini Alba (3-1).