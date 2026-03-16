Knicks tuli kodupubliku ees kaotusseisust välja, Flaggilt vinge esitus

New York Knicks teenis korvpalliliigas NBA suurepärase võidu, kui tuli koduväljakul Golden State Warriorsi välja suurest kaotusseisust. Dallas Mavericksi lootus Cooper Flagg tegi Cleveland Cavaliersi vastu vinge esituse ning Shai Gilgeous-Alexander jätkas oma rekordilist seeriat.

Knicks jäi Madison Square Gardeni parketil teisel veerandil 21-punktilisse kaotusseisu, kuid suutis poolajapausiks Warriorsi edu üheksale punktile lihvida. Kolmanda veerandi lõpus läks võõrustaja kohtumist juhtima ning säilitas edu terve otsustava veerandi vältel, vormistades lõpuks 110:107 (21:35, 24:19, 38:26, 27:27) võidu.

New Yorgi liider oli ei keegi muu kui Jalen Brunson, kes juhtis oma meeskonna tagasitulekut. Tagamees lõpetas mängu 30 punkti ja üheksa resultatiivse sööduga, Karl-Anthony Towns toetas 30 punkti ja 12 lauapalliga. Warriorsi parim oli 25 punkti visanud Brandin Podziemski.

Jimmy Butleri tõsisele põlvevigastusele kaotanud Warriors mängis 17. mängu järjest ilma superstaar Stephen Curryta, kes taastub samuti põlvevigastusest. Warriors andis puhkust ka Draymond Greenile, Kristaps Porzingisele ja De'Anthony Meltonile. Lisaks ei mänginud Knicksi vastu Stephi noorem vend Seth ja tsenter Al Horford jääb samuti veel nädalaks vigastuse tõttu välja.

Knicks jätkab idas 44 võidu ja 25 kaotusega kolmandal kohal, Warriors on läänes 32 võidu ja 35 kaotusega üheksandal kohal. Portland Trail Blazers (32-36) jääb kümnendale reale ning play-off'i ja play-in'i tiimid on läänes peaaegu et kindlad, sest 11. real jätkav Memphis Grizzlies (23-43) jääb neist juba üheksa võidu kaugusele.

NBA esinumber Oklahoma City Thunder (53-15) jätkas oma võidukat hooaega, kui teenis kodupubliku ees Minnesota Timberwolvesi (41-27) üle, alistades läänekonverentsi kuuenda tulemusega 116:103 (23:22, 24:31, 33:23, 36:27).

Kodupubliku rõõmuks pikendas Thunderi äss Shai Gilgeous-Alexander oma rekordilist 20 punkti mängude seeriat, kui tabas neljanda veerandi lõpus üle Anthony Edwardsi käe hüppeviske. Gilgeous-Alexander lõpetas täpselt 20 punkti ja kümne korvisööduga, Chet Holmgren viskas 21 punkti ja haaras üheksa lauda. Minnesota resultatiivseim oli 32 punkti kogunud Julius Randle, Edwards panustas 19 punkti.

Dallas Mavericks teenis võidutses võõrsil, kui alistas võimsa kolmanda veerandi toel Cleveland Cavaliersi 130:120 (35:31, 25:28, 40:27, 30:34). 19-aastane Cooper Flagg viskas 27 punkti, jagas kümme korvisöötu ja haaras kuuslauapalli, Naji Marshall lisas omalt poolt 25 silma. Cavaliersi parim oli 26 punkti ja 11 resultatiivset söötu kogunud Donovan Mitchell.

Dallas on 23 võidu ja 45 kaotusega läänes 12. real ning vaatab pigem juba kevadise draft'i ning järgmise hooaja poole, Cleveland võitleb idakonverentsis play-off'i kohtadel: 41 võidu ja 27 kaotusega ollakse kolmandal real asetsevast Knicksist kolme võidu kaugusel.

Tulemused:

Toronto - Detroit 119:108

Milwaukee - Indiana 134:123

Philadelphia - Portland 109:103

Sacramento - Utah 116:111