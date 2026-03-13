Stabiilne Gilgeous-Alexander möödus Chamberlainist, Doncic viskas 51 punkti

Kanada korvpallitäht Shai Gilgeous-Alexander tegi reede varahommikul korvpalliliigas NBA ajalugu, kui ta viskas 127. mängu järjest vähemalt 20 punkti, möödudes legendaarsest Wilt Chamberlainist. Oklahoma City Thunder teenis kodupubliku ees Boston Celticsi üle napi võidu.

Celtics saavutas teisel veerandil 12-punktilise edu, aga võõrustaja kustutas selle poolajapausiks. Kolmandal veerandil läks Celtics taas juhtima, aga edu suureks ei paisunud. Seitse minutit enne kolmanda veerandi lõppu tegi mullu liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Shai Gilgeous-Alexander ajalugu, kui tabas keskpositsioonilt viske, kogudes 127. mängu järjest 20 punkti.

Mäng kulges pärast seda tasavägiselt ning seis oli veel minut enne mängu lõppu viigis. SGA tabas siis uuesti keskpositsioonilt, aga Bostoni täht Jaylen Brown vastas keerulise viigiviskega.

Thunder mängis oma viimasel rünnakul mõistagi Gilgeous-Alexanderi peale, kes leidis nurgast Alex Caruso. Tema kaugvise ei kukkunud, aga Chet Holmgren sai ründelaua ning talle tehti seal ka viga. Tsenter tabas mõlemad vabavisked ja viis Thunderi kahega juhtima. Celtics mängis 0,8 sekundiga viskele Payton Pritchardi, aga kauge kolmene ei kukkunud ja Thunder teenis koduväljakul ajaloolise 104:102 (27:28, 29:31, 24:24, 24:19) võidu.

Gilgeous-Alexander möödus oma 20 punkti mängude seeriaga legendaarsest Wilt Chamberlainist, kes viskas aastail 1961-1963 126 järjestikuses mängus vähemalt 20 punkti. Selle perioodi sisse mahub ka tema legendaarne 100-punktiline esitus 1962. aasta märtsis.

Gilgeous-Alexander kogus Celticsi vastu lõpuks 35 punkti, üheksa resultatiivset söötu, kuus lauapalli, kolm blokki ja kaks vaheltlõiget. "Me oleme selle seeria jooksul võitnud, see on kõige tähtsam," ütles mullu finaalseeria kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud kanadalane. "Viimased poolteist aastat on mängimine nii lõbus olnud, sest me oleme võitnud. Oleme püsinud koos, terve tiimina kasvanud ja lõbutsenud."

Thunder jätkab 52 võidu ja 15 kaotusega liigatabelis esikohal, edestades San Antonio Spursi (48-18) nelja võiduga. Spursil ei õnnestunud öösel vastu reedet võidulisa teenida, kui kodupubliku ees tuli tunnistada Denver Nuggetsi paremust tulemusega 136:161 (25:37, 28:32, 41:37, 42:25).

Jamal Murray kerkis 39 punktiga üleplatsimeheks, Nuggetsi tagamees viskas otsustaval veerandil 16 punkti. Nikola Jokic tegi taaskord hiiglasliku esituse, kogudes 31 punkti, 20 lauapalli ja 12 korvisööduga kolmikduubli. Stephon Castle tegi Spursi eest samuti kolmikduubli (30 p, 11 l, 10 rs), Victor Wembanyama jättis mängu pahkluu vigastuse tõttu vahele.

Läänes kolmandana jätkav Los Angeles Lakers (41-25) alistas kodus Chicago Bullsi 142:130 (26:26, 41:36, 41:36, 34:32). Luka Doncic viskas lausa 51 punkti ja haaras kümme lauapalli, aga jäi kolmikduublist ühe korvisöödu kaugusele. Austin Reaves lisas omalt poolt 30 silma, Bullsi parim oli 27 punkti ja 15 korvisöötu kogunud Josh Giddey.

