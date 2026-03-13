X!

Stabiilne Gilgeous-Alexander möödus Chamberlainist, Doncic viskas 51 punkti

Korvpall
Shai Gilgeous-Alexander
Shai Gilgeous-Alexander Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Kanada korvpallitäht Shai Gilgeous-Alexander tegi reede varahommikul korvpalliliigas NBA ajalugu, kui ta viskas 127. mängu järjest vähemalt 20 punkti, möödudes legendaarsest Wilt Chamberlainist. Oklahoma City Thunder teenis kodupubliku ees Boston Celticsi üle napi võidu.

Celtics saavutas teisel veerandil 12-punktilise edu, aga võõrustaja kustutas selle poolajapausiks. Kolmandal veerandil läks Celtics taas juhtima, aga edu suureks ei paisunud. Seitse minutit enne kolmanda veerandi lõppu tegi mullu liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Shai Gilgeous-Alexander ajalugu, kui tabas keskpositsioonilt viske, kogudes 127. mängu järjest 20 punkti.

Mäng kulges pärast seda tasavägiselt ning seis oli veel minut enne mängu lõppu viigis. SGA tabas siis uuesti keskpositsioonilt, aga Bostoni täht Jaylen Brown vastas keerulise viigiviskega.

Thunder mängis oma viimasel rünnakul mõistagi Gilgeous-Alexanderi peale, kes leidis nurgast Alex Caruso. Tema kaugvise ei kukkunud, aga Chet Holmgren sai ründelaua ning talle tehti seal ka viga. Tsenter tabas mõlemad vabavisked ja viis Thunderi kahega juhtima. Celtics mängis 0,8 sekundiga viskele Payton Pritchardi, aga kauge kolmene ei kukkunud ja Thunder teenis koduväljakul ajaloolise 104:102 (27:28, 29:31, 24:24, 24:19) võidu.

Gilgeous-Alexander möödus oma 20 punkti mängude seeriaga legendaarsest Wilt Chamberlainist, kes viskas aastail 1961-1963 126 järjestikuses mängus vähemalt 20 punkti. Selle perioodi sisse mahub ka tema legendaarne 100-punktiline esitus 1962. aasta märtsis.

Gilgeous-Alexander kogus Celticsi vastu lõpuks 35 punkti, üheksa resultatiivset söötu, kuus lauapalli, kolm blokki ja kaks vaheltlõiget. "Me oleme selle seeria jooksul võitnud, see on kõige tähtsam," ütles mullu finaalseeria kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud kanadalane. "Viimased poolteist aastat on mängimine nii lõbus olnud, sest me oleme võitnud. Oleme püsinud koos, terve tiimina kasvanud ja lõbutsenud."

Thunder jätkab 52 võidu ja 15 kaotusega liigatabelis esikohal, edestades San Antonio Spursi (48-18) nelja võiduga. Spursil ei õnnestunud öösel vastu reedet võidulisa teenida, kui kodupubliku ees tuli tunnistada Denver Nuggetsi paremust tulemusega 136:161 (25:37, 28:32, 41:37, 42:25).

Jamal Murray kerkis 39 punktiga üleplatsimeheks, Nuggetsi tagamees viskas otsustaval veerandil 16 punkti. Nikola Jokic tegi taaskord hiiglasliku esituse, kogudes 31 punkti, 20 lauapalli ja 12 korvisööduga kolmikduubli. Stephon Castle tegi Spursi eest samuti kolmikduubli (30 p, 11 l, 10 rs), Victor Wembanyama jättis mängu pahkluu vigastuse tõttu vahele.

Läänes kolmandana jätkav Los Angeles Lakers (41-25) alistas kodus Chicago Bullsi 142:130 (26:26, 41:36, 41:36, 34:32). Luka Doncic viskas lausa 51 punkti ja haaras kümme lauapalli, aga jäi kolmikduublist ühe korvisöödu kaugusele. Austin Reaves lisas omalt poolt 30 silma, Bullsi parim oli 27 punkti ja 15 korvisöötu kogunud Josh Giddey.

Tulemused:
Orlando - Washington 136:131 (la)
Indiana - Phoenix 108:123
Detroit - Philadelphia 131:109
Miami - Milwaukee 112:105
Atlanta - Brooklyn 108:97
Memphis - Dallas 112:120

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

12:56

Panathinaikos alistas vigastuspausi lõpetanud Lessorti toel Žalgirise

10:53

Stabiilne Gilgeous-Alexander möödus Chamberlainist, Doncic viskas 51 punkti

08:05

Veesaar tegi suure kaksikduubli, aga North Carolina kaotas

12.03

Korvpallikoondise itaallasest abitreener liitub Kalev/Cramoga

12.03

Vaaksi resultatiivne esitus ei päästnud Providence'i kaotusest

12.03

Annuk jäi naiskonna esitusega rahule: suur lugupidamine lahingu eest

12.03

TalTech/Alexela eurohooaeg lõppes Kreekas

12.03

Kawhi Leonard ladus Timberwolvesi korvi palle täis

12.03

Raieste klubi võitis veerandfinaali avamängu, Jõesaare oma kaotas

12.03

Vaaksi punktirekord vedas Providence'i võiduni

11.03

Avapoolaja võitnud Eesti naiskond pidi tunnistama Hollandi paremust

11.03

Võit jättis Pärnu Transcomile teoreetilise šansi

11.03

Monaco ja Spanoulise teed läksid lahku

11.03

VIDEO | Adebayo viskas Miami võidumängus 83 punkti

10.03

Drelli klubi tagas Meistrite liigas koha veerandfinaalis

videod

sport.err.ee uudised

13:15

VAATA OTSE | Kes võidutseb Milano Cortina paralümpia jälitussõitudes? Uuendatud

12:56

Panathinaikos alistas vigastuspausi lõpetanud Lessorti toel Žalgirise

12:24

Solberg säilitas Keenias esikoha, Virves oma klassis teine

11:47

Peapõrutuse saanud Kläbo Holmenkolleni suusamaratonil ei stardi

11:22

Mercedesed stardivad esireast ka Hiina sprindisõidus

10:53

Stabiilne Gilgeous-Alexander möödus Chamberlainist, Doncic viskas 51 punkti

10:15

TÄNA OTSE | Otepääl peetakse naiste sprint, Kaljumäe teeb MK-debüüdi

09:41

Villa treener jõudis ümmarguse tähiseni, Nottingham Forest aina kaotab

08:38

Pajur alustas velotuuri Horvaatias 12. kohaga

08:05

Veesaar tegi suure kaksikduubli, aga North Carolina kaotas

12.03

TV 10: Adeele Lehismets tahab ema rahvusrekordi üle joosta

12.03

Vaatamata kevadistele ilmadele on suusatajad endiselt radadel

12.03

VIDEO | Duplantis uuendas kodupubliku ees taas maailmarekordit

12.03

ETV spordisaade, 12. märts

12.03

Võru Barrus pani veerandfinaali avamängus kogemuse maksma

loetumad

12.03

Otepää sprindis võidutses Lägreid, Siimer ja Kehva pääsesid jälitusse Uuendatud

12.03

IPC võttis luubi alla venelasi vältinud Saksamaa parasportlased

12.03

Haigestunud Tomingase asemel läheb reedel rajale Kaljumäe

12.03

VIDEO | Duplantis uuendas kodupubliku ees taas maailmarekordit

11.03

Norra laskesuusategelane läbis eduka vähioperatsiooni

12.03

Hästi alustanud Djokovic kaotas Indian Wellsis tiitlikaitsjale

12.03

Vaaksi resultatiivne esitus ei päästnud Providence'i kaotusest

12.03

Keenia rallit läks juhtima Solberg, Virves WRC2 klassis kolmas

11.03

Avapoolaja võitnud Eesti naiskond pidi tunnistama Hollandi paremust

12.03

Eesti suusatajad Drammeni sprindis edasi ei saanud Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo