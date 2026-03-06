X!

Virves avab hooaja Keenias: tuleb olla valmis igasugusteks ootamatusteks

Autoralli MM-sari jätkub järgmisel nädalal Safari Ralliga Keenias. Hooaja esimese stardi teeb seal Robert Virves.

Keenia ralli on MM-sarja kalendris kolmas etapp. Eelmisel hooajal tulid Robert Virves ja Jakko Viilo WRC2 arvestuses hooaja kokkuvõttes viiendale kohale. Keenia rallil võistlevad nad esimest korda.

"Ma arvan, Keenia ralli on kõige omapärasem või erilisem. Kindlasti on tegu rohkem sellise maratonralliga, kus võib-olla ei käi piiri peal võidusõit kohe algusest peale. Katsumusi on palju ja kogu aeg tuleb olla valmis igasuguste ootamatustega tegelemiseks," rääkis Virves eesootavast katsumusest.

Keenia rallil on Virvese tiimikaaslaseks 36-aastane norralane Andreas Mikkelsen, kes on Škodaga sõites tulnud kahel korral WRC2 maailmameistriks, viimati kolm aastat tagasi. "Alati on kogenud sõitjatelt midagi õppida. Eks me hooaja käigus näeme, ma tegelikult veel teda nii hästi ei tea," märkis Virves.

Eelmisel hooajal võitis Virves WRC2 arvestuses koduse MM-etapi ning astus pjedestaali kolmandale astmele Soomes ja hooaja viimasel etapil Saudi-Araabias.

"Eelmisele hooajale tagasi vaadates, siis tahaks uskuda, et kui kõik klapib ja kõik toimib, siis võiksime aasta lõpus olla üsna kõrgel kohal. Ma ei näe põhjust miks me ei võiks tiitli eest võidelda," ütles Virves.

Keenia MM-ralli kestab 12.-15. märtsini. Lisaks Virvesele on stardis ka Romet Jürgenson.

Toimetaja: Henrik Laever

