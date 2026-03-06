X!

Tennisetalent Anikina võitis Inglismaal J100 turniiri

Tennis
Elizaveta Anikina
Elizaveta Anikina Autor/allikas: Les Petits As
Tennis

13-aastane Elizaveta Anikina võitis Loughborough's oma kolmanda ITF J100 turniiri, kui alistas finaalis endast neli aastat vanema Sophie Bekkeri 3:6, 6:2, 6:3.

Viimase viie kuu jooksul on Anikina võitnud kõik J100 ja J60 turniirid, kus ta on osalenud, vaid J200 on talle osutunud esialgu pisut raskeks pähkliks. Maailma juunioride edetabelis 157. kohal asuv Anikina oli Inglismaa ülikoolilinnas Loughborough's ka esimesena asetatud ja võitis kolm esimest kohtumist kahes setis. Poolfinaalis Ana Frommenwileriga (Šveits) kaotas Anikina esimese seti nagu ka finaalis, aga võitis 3:6, 6:2, 6:0, vahendab Tennisnet.ee.

Paarismängus jõudsid Anikina ja tema ukrainlannast paariline Anastassia Sorska finaali, kuid seal kaotasid teisena asetatud Briti paarile Sophia Christodoulou/Annabel Wong 0:6, 2:6. Mõistagi oli Anikina ka väsinum, sest teised üksikmängu finaalis ei osalenud.

Maailma edetabelis peaks Anikina saama juurde 79 punkti, mis tõstab ta 128. kohale. See arvutus ei pruugi olla päris täpne, kuid kindlasti on Anikina 2012. aastal sündinutest parim ning temast aasta vanemaid (2011) on eespool vaid viis. Ülejäänud, kes Anikinat edestavad, on sündinud aastatel 2008-2010.

Toimetaja: Henrik Laever

