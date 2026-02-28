X!

Treeneriga koostöö lõpetanud Kivikas: hooaeg on olnud keeruline

Kergejõustik
Foto: ERR
Kergejõustik

Laupäeval tehti algust kergejõustiku Eesti talviste meistrivõistlustega. 60 meetri jooksus Eesti meistriks tulnud Ann Marii Kivikas tõdes ERR-ile, et hooaeg on kulgenud keeruliselt, aga meistritiitliga võib igati rahule jääda.

Kivikas võitis naiste 60 meetri jooksu finaali ajaga 7,35, edestades Õilme Võro kuue sajandikuga. Võiduaeg jääb pisut alla eelmise talve parimatele jooksudele, kuid viimased nädalad on olnud keerulised. Hiljuti sai läbi koostöö Rootsi sprinditreeneriga, mis jõudis kesta vaevalt neli kuud.

"Ütlesin siin lähedastele ka, et kui 7,35-36 jooksen, siis olen sada protsenti rahul. Praegust hooaega arvestades ja treeneri muutmist on olnud keeruline, [laupäevase] ajaga võib kindlasti rahule jääda," ütles Kivikas ERR-ile.

Heatasemeline ja seejuures tasavägine oli meeste 60 meetri finaal. Henri Sai tegi viimase viie aasta parima jooksu ajaga 6,72. Oma treeningkaaslasi Dmitri Petrogradovit ja Ats Kivimetsa edestas võidumees vaid kahe ja kolme sajandikuga. "Ettevalmistus on päris huvitav olnud, käisin Aafrikas ja olen palju kiirem kui varasemalt olnud. Treeningud on hästi läinud, treeninggrupp on hea. Aga lootsin paremat aega," sõnas Sai.

Sel hooajal teivashüppe Eesti kõigi aegade edetabelis 5.65-ga teiseks tõusnud Robert Kompus näitas kõrget taset ka laupäeval. Kolmandal katsel ületatud 5.60 on noore teivashüppaja karjääri paremuselt teine tulemus. Eelmisel aastal sai ta kolmel võistlusel jagu kõrgusest 5.50.

"Minu jaoks on see suur asi. Olen suutnud hüpata kaks korda järjest 5.60 juurde, aga see näitab ka omakorda seda, et on potentsiaali hüpata kõrgemale. See on ainus asi, mis jääb alati kripeldama: oleks võinud rohkem. Eks see kõik tuleb omal ajal," ütles Kompus ERR-ile.

Sel hooajal 1500 meetri jooksu Eesti lühiraja rekordi enda nimele võtnud Deniss Šalkauskas võidutses ajaga 3.48,50. Värske rekord on ligi viie sekundi võrra parem. "Kui kaks nädalat tagasi parandasin Eesti rekordit, siis tundsin, et oli väike varu. Lootsin, et täna õnnestub veel parandada. Aga üksinda on väga raske joosta. Kui oleks jänes, kes aitaks 800 või 1000 joosta, siis oleks võimalik," sõnas Šalkauskas.

Kui kaks nädalat tagasi parandasin Eesti rekordit, siis tundsin, et oli väike varu. Lootsin, et täna õnnestub veel parandada. Aga üksinda on väga raske joosta. Kui oleks jänes, kes aitaks 800 või 1000 joosta, siis oleks võimalik. Tänasega olen rahul

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

28.02

Treeneriga koostöö lõpetanud Kivikas: hooaeg on olnud keeruline

28.02

VIDEO | Karalis kerkis teivashüppe kõigi aegade edetabelis teiseks

28.02

Kivikas alistas Võro ja Otti, Bruus kordas hooaja parimat tulemust

28.02

Mülla edukast sisehooajast: rekordit võib veel natukene nihutada

26.02

Spordikohus lühendas Etioopia jooksutähe võistluskeeldu

26.02

Eesti meistrivõistlused toovad areenile kohalikud kergejõustikutipud

23.02

Noored kergejõustiklased püstitasid Balti meistrivõistlustel kaks rekordit

23.02

Nurme hooaja avastardist: hall juuksekarv ei sega kiiresti jooksmast

22.02

Julia Rakitina läbis Soomes ööpäevaga üle 188 kilomeetri

21.02

Mülla lisas Eesti rekordile veel kolm sentimeetrit

20.02

Keely Hodgkinson ületas ligi 24 aastat püsinud maailmarekordi

15.02

Mülla uuendas teivashüppe Eesti rekordit: hooaeg on läinud tõusvas joones

14.02

Kronbergs ja Šalkauskas püstitasid uued Eesti rekordid

08.02

Kompus hüppas end Eesti kõigi aegade edetabeli teiseks meheks

08.02

Femke Bol jooksis uue distantsi debüüdil kohe Hollandi rekordi

06.02

Verlin jooksis Madridis võimsa rahvusrekordi ja tagas MM-pääsme

06.02

Operatsioonil käinud Ingebrigtsen jätab tõenäoliselt vahele kogu hooaja

05.02

Teivashüppe olümpiapronks sai võistluskeelu

03.02

Verlin nihutas Ostravas taas Eesti rekordit

02.02

Hocker jättis Kerri New Yorgis lõpusirgel seljataha

sport.err.ee uudised

28.02

Seeman võitis viienda ITF-i tiitli

28.02

Metsa ja Heina klubid teenisid Saksamaa kõrgliigas võidulisa

28.02

Treeneriga koostöö lõpetanud Kivikas: hooaeg on olnud keeruline

28.02

Kulbin võitis juunioride MM-il pronksi, Varikov noorte seas kuues Uuendatud

28.02

VIDEO | Karalis kerkis teivashüppe kõigi aegade edetabelis teiseks

28.02

ETV spordisaade, 28. veebruar

28.02

Viga saanud Tassi asemel kaasati korvpallikoondisse Vene

28.02

FOTOD | Eesti jäähokinaiskond alustas kodust MM-turniiri kindla võiduga Uuendatud

28.02

TÜ/Bigbank tuli keerulisest seisust võidukalt välja, Rae mängib pronksile Uuendatud

28.02

Yamal sai kirja Barcelona eest esimese kübaratriki

28.02

Miss Valentine'i GP-etapi avapäeval võidutses ukrainlanna

28.02

Tartu Bigbank peab finaalikoha teenima otsustavas mängus

28.02

Nõmme Kalju võitis Männilaane kübaratriki jõul superkarika

28.02

Kivikas alistas Võro ja Otti, Bruus kordas hooaja parimat tulemust

28.02

Eestlanna võitis Bangkokis ajaloolise tiitlivöö

28.02

Juunioride EM-ilt kahe pronksiga naasnud Trynova: medalile ei mõelnudki

28.02

Aigro maandus Kulmi lennumäel 17. kohal

28.02

Neli matšpalli kasutamata jätnud Malõgina kaotas poolfinaalis

28.02

Eesti sai taas kabe MM-i korraldusõiguse

28.02

Šveitslased domineerisid Garmisch-Partenkirchenis, Luik 46.

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo