Treeneriga koostöö lõpetanud Kivikas: hooaeg on olnud keeruline

Kivikas võitis naiste 60 meetri jooksu finaali ajaga 7,35, edestades Õilme Võro kuue sajandikuga. Võiduaeg jääb pisut alla eelmise talve parimatele jooksudele, kuid viimased nädalad on olnud keerulised. Hiljuti sai läbi koostöö Rootsi sprinditreeneriga, mis jõudis kesta vaevalt neli kuud.

"Ütlesin siin lähedastele ka, et kui 7,35-36 jooksen, siis olen sada protsenti rahul. Praegust hooaega arvestades ja treeneri muutmist on olnud keeruline, [laupäevase] ajaga võib kindlasti rahule jääda," ütles Kivikas ERR-ile.

Heatasemeline ja seejuures tasavägine oli meeste 60 meetri finaal. Henri Sai tegi viimase viie aasta parima jooksu ajaga 6,72. Oma treeningkaaslasi Dmitri Petrogradovit ja Ats Kivimetsa edestas võidumees vaid kahe ja kolme sajandikuga. "Ettevalmistus on päris huvitav olnud, käisin Aafrikas ja olen palju kiirem kui varasemalt olnud. Treeningud on hästi läinud, treeninggrupp on hea. Aga lootsin paremat aega," sõnas Sai.

Sel hooajal teivashüppe Eesti kõigi aegade edetabelis 5.65-ga teiseks tõusnud Robert Kompus näitas kõrget taset ka laupäeval. Kolmandal katsel ületatud 5.60 on noore teivashüppaja karjääri paremuselt teine tulemus. Eelmisel aastal sai ta kolmel võistlusel jagu kõrgusest 5.50.

"Minu jaoks on see suur asi. Olen suutnud hüpata kaks korda järjest 5.60 juurde, aga see näitab ka omakorda seda, et on potentsiaali hüpata kõrgemale. See on ainus asi, mis jääb alati kripeldama: oleks võinud rohkem. Eks see kõik tuleb omal ajal," ütles Kompus ERR-ile.

Sel hooajal 1500 meetri jooksu Eesti lühiraja rekordi enda nimele võtnud Deniss Šalkauskas võidutses ajaga 3.48,50. Värske rekord on ligi viie sekundi võrra parem. "Kui kaks nädalat tagasi parandasin Eesti rekordit, siis tundsin, et oli väike varu. Lootsin, et täna õnnestub veel parandada. Aga üksinda on väga raske joosta. Kui oleks jänes, kes aitaks 800 või 1000 joosta, siis oleks võimalik," sõnas Šalkauskas.

Kui kaks nädalat tagasi parandasin Eesti rekordit, siis tundsin, et oli väike varu. Lootsin, et täna õnnestub veel parandada. Aga üksinda on väga raske joosta. Kui oleks jänes, kes aitaks 800 või 1000 joosta, siis oleks võimalik. Tänasega olen rahul