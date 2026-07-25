Teivashüppaja Henri Apri tõusis Eesti kõigi aegade edetabelis teiseks

Juunioride maailmameistrivõistlusteks valmistuv 19-aastane Henri Apri tõusis Eesti kõigi aegade edetabelis teiseks ning püstitas meistrivõistluste rekordi, ületades kõrguse 5.66. Noor teivashüppaja on sel hooajal teinud suure arenguhüppe – eelmisel aastal oli tema rekord 5.20.

"No 5.66 tuli mulle endale ka üllatusena. Viimasel ajal on mind seljahäda kimbutanud, mõtlesin, et võtan igaks juhuks asja rahulikuks, hoian MM-iks. Aga kaks ibumetini töötas ja tuli 5.66," muheles Apri. "Mul on tulnud kiirust ja jõudu juurde, tänu sellele olen saanud võtta jäigemad teibad, mis viskavad kõrgele. Ja olen hästi suutnud ära kasutada neid."

100 meetri sprindis kaitses Eesti meistritiitlit Henri Sai, kuid võit ei tulnud kergelt. 10,40 oli võiduaeg ning juunioride Eesti rekordi jooksnud Dmitri Petrogradov kaotas vaid kolme sajandikuga.

Ann Marii Kivikas, kes 200 meetri jooksus tõenäoliselt Euroopa meistrivõistlustele pääsu kindlustanud, sai kindla võidu 100 meetri finaalis ajaga 11,42. Hooaja tippmargist jäi lahutama neli ja Eesti rekordist seitse sajandikku.

Odaviskaja Gedly Tugi täitis paar nädalat tagasi Euroopa meistrivõistluste normi, kui viskas isikliku rekordi 60.90. Pärnus sai ta parimal katsel kirja 55.06 ning tuli viiendat korda Eesti meistriks.

Mitte küll normitäitjana, kuid reitingu põhjal päris kindlasti Euroopa meistrivõistlustele pääsev kolmikhüppaja Viktor Morozov tegi vaid ühe mõõtmisele läinud hüppe. Tulemus jäi tagasihoidlikuks 15.17.

Märksa parema etteaste tegi vasaraheitja Adam Kelly. 72.71 on kaheksakordse Eesti meistri parim tulemus kodustel meistrivõistlustel. Tema hooaja tippmark on paari meetri võrra parem ja pääs Euroopa meistrivõistlustele peaaegu kindel.

3000 meetri takistusjooksus võib Euroopa meistrivõistlustele kvalifitseeruda Laura Maasik, kelle edetabelikoht on praegu piiripealne. Eesti meistrivõistlustel jooksis ta võiduajaks 10.03,94.

1500 meetri jooksus tulid Eesti meistriks Deniss Šalkauskas ja Kelly Nevolihhin. Šalkauskas edestas põnevas duellis Rasmus Kiselit paari kümnendikuga – võiduaeg 3.45,86.

Tõkkesprindi uued Eesti meistrid on Anna Maria Millend ja Raiko Kahr. Millend jooksis finaalis aja 13,29 vastutuulega 1,7 meetrit sekundis.