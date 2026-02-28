X!

Kivikas alistas Võro ja Otti, Bruus kordas hooaja parimat tulemust

Kergejõustik
Kergejõustiku talvised Eesti meistrivõistlused
Kergejõustiku talvised Eesti meistrivõistlused Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Kergejõustik

Laupäeval tehti algust kergejõustiku Eesti talviste meistrivõistlustega. Head taset näitasid kõrgushüppaja Karmen Bruus, teivashüppaja Allika Inkeri Moser ning naiste 60 meetri jooksus jäi peale Ann Marii Kivikas.

Moser teenis naiste teivashüppes oodatult Eesti meistritiitli ning alustas võistlemist kõrgusel 4.15, enne seda oli Tiina Tikk kõrgusel 3.60 hõbeda kindlustanud ja pronksi sai sama kõrguse kolmandal katsel ületanud Marin Lõo. Moser ületas 4.15 teisel katsel, sai siis 4.30-st üle esimesel katsel, kuid ajas 4.42 peal lati kolm korda maha. Meeste võistlusel ületas Robert Kompus ainsana 5.25 ning sai seejärel teisel katsel jagu 5.45-st ja kolmandal katsel ka 5.60-st. Teise koha sai Henri Apri (5.15) ning kolmanda koha Martin Plakk (5.10).

Naiste kõrgushüppes oli parim Karmen Bruus, kes oli ainus naine, kes sai jagu 1.79-st. Bruus ületas siis 1.82 kolmandal katsel, kordas 1.85 peal ühe katsega hooaja parimat tulemust, aga ei suutnud seejärel 1.88 alistada. Teise koha pälvis 1.76-ga isikliku tippmargi püstitanud Eva-Lota Tiisma ja kolmanda koha sai Lisandra Häling (1.65).

Naiste 60 meetri jooksu finaalis oli nobedaim Ann Marii Kivikas, kes ületas joone ajaga 7,35. Pjedestaali teisele astmele astus Eesti rekordinaine Õilme Võro (7,41) ning pronksi sai kaela Miia Ott (7,46). Meeste seas tuli Eesti meistriks Henri Sai ajaga 6,72, talle järgnesid isikliku rekordi püstitanud Dmitri Petrogradov (6,74) ja Ats Kivimets (6,75).

Meeste 400 meetri jooksus tuli meistriks Uku Renek Kronbergs (47,62), talle järgnesid Ervin Markus Raudsepp (48,46) ja Johann-Martin Torim (49,74). Naiste arvestuses oli kiireim Viola Hambidge (54,99), pjedestaalile mahtusid veel Mia Lisett Meringo (55,59) ja Krettel Klaar (57,25).

Meeste 1500 meetri jooksus sai parima tulemuse kirja Deniss Šalkauskas, kes ületas joone kolme minuti ja 48,5 sekundiga. Rasmus Kisel tuli kolmandaks (3.54,10) ja pronksi sai temale vaid ühe sajandiksekundiga kaotanud Kalev Hõlpus (3.54,11). Naiste seas läks Eesti meistritiitel Helen Bellile (4.29,13), talle järgnesid Liis-Grete Hussar (4.34,53) ja Marleen Koll (4.37,74).

Meeste kolmikhüppes sai Taavi Tšernjavski esimese hüppega kirja 14.41, misjärel tegi ta veel kaks katset, aga vigastas siis jalga ja rohkem ei hüpanud. Ailo Andri Hantson sai 13.77-ga teise koha, Gustav Lamp 13.43-ga kolmanda koha. Naiste arvestuses oli esimene Johanna Soover tulemusega 12.62, pjedestaalile said veel Eliise Anijalg (12.44) ja Darina Tšudakova (11.89).

Meeste kuulitõukes teenis esikoha Kevin Sakson tulemusega 17.13, Andri Matrov oli tulemusega 17.09 teine ja kolmanda koha sai Tristan Aik Sild (16.20). Henri Loose teenis seitsmevõistluses avapäevaga 3067 punkti, edestades Aivar Ellamit (3028 p) ja David Jaansonit (2959 p).

Meeste 5000 m käimises tuli Eesti meistriks Richard Viks ajaga 22.34,80, medali said veel Andrey Klimov (24.50,19) ja Aleksei Tereštšenkov (29.22,57). Naiste 3000 m distantsil võidutses Laura Patlep ajaga 17.16,89, talle järgnesid Liidi Jõemägi (17.30,80) ja Arina Bugrova (17.35,87).

Eesti talvised meistrivõistlused jätkuvad pühapäeval.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

